光明网评论员：红芯浏览器被曝伪创新 岂止是胆大

原标题：红芯浏览器被曝伪创新：岂止是胆大

来源：光明网

光明网评论员：今天（8月16日）有媒体报道说，刚刚在昨天宣布完成2.5亿C轮系列融资的“红芯”公司，其拳头产品——“自主研发”的基于自主可控浏览器核心技术的浏览器，被曝光是伪创新产品。媒体报道称，红芯浏览器文件多次解压缩后，出现大量与谷歌浏览器Chrome一致的同名文件，甚至出现了Chrome的图标文件、版本号（49.1），乃至红芯浏览器安装程序的文件属性中也直接显示其原始文件名为Chrome.exe……更有网友在昨天红芯公司C轮融资的新闻下，言简意赅地留言道：“Hello， Chrome！”

如果上述曝光被坐实，这将是汉芯事件后又一起以剽窃知识产权为手段，假冒自主创新成果的丑闻。与汉芯事件不同的是，红芯事件的伪创者不像汉芯事件的伪创者那样，将买来芯片上的logo（标识）小心打磨掉，再印刷上自己的logo，而是连“小心打磨”的工序都省了，或者说连除掉原来logo这样相对简单的创新也不做（做不出来？），直接就把带着原来logo的产品拿来用了，真是一点也没有把自己当外人。因为有汉芯事件在前，所以，红芯事件比之汉芯事件更不堪、更恶劣。

翻查昨天媒体有关红芯C轮系列融资的消息，可知红芯浏览器主打“基于自主可控”和掌握“浏览器核心技术”，是红芯自主创新的专利技术改造而成的一款国产自主安全可控的新一代安全浏览器内核，红芯（Redcore）是“打破美国垄断”，“世界第五颗也是唯一一颗属于中国人自己的浏览器内核”。因其安全性而倍受青睐的红芯浏览器，业务已覆盖高端制造、能源、交通基建、金融、政府军工等多行业，“红芯浏览器已成为国务院、国资委、中车集团、中远海运、国家电网、比亚迪、海信、中粮可口可乐、深圳能源、金融街等500强政企机构的工作平台标配”。

这样一款自述其用户上至国务院，下至金融界的标榜“国产自主安全可控的新一代安全浏览器”，被曝源自谷歌浏览器Chrome，这虽使那些基于对出资人负责而本应把投资对象及其产品调查个“底掉”的投资人尴尬，却也并不令公众吃惊。在自主创新领域，剽窃、抄袭、伪造等丑闻时被曝出，所不同者，就是越是后来的伪创新者，其胆量反而相对也越大。当然，这也和汉芯伪创新者没有得到应得处分，整个造假事件不了了之有关。

红芯被曝伪创新事件，也从另一个侧面说明在高科技领域进行自主创新，虽不是高不可攀、永难企及，但也必须摈弃动辄就想跨越式、抄近道的浮躁心理，更要对那些为了拿项目、“钓”融资而不惜伪造技术、剽窃产品的伪创新行为进行毫不留情的揭露和打击。以往对科技领域的伪自主创新事件进行处理时，除了怕拔出萝卜带出泥的心理以外，也更有出于伪创新者所谓“争光”动机而多行宽宥。事实已经再三证明，对那些打着什么“争光”幌子实际进行坑钱骗名的伪创新者及其机构，必须绳之以法，才能以儆效尤。

庆幸的是，此次红芯事件，还在其C轮融资的次日便被曝出。退而言之，即使红芯的C轮融资已经提前到位且已有所花销，这笔融资毕竟来自投资机构而非国家财政。这是与汉芯事件的重大不同之处。但是，“打破美国垄断”“世界第五颗也是唯一一颗属于中国人自己的浏览器内核”等等光环将为红芯带来什么样的国家级荣誉及其实利，则不可度之。汉芯的伪创新者，不就是打着“民族自主创新”的旗号，拿到了数十个科研项目，骗取了高达上亿元的科研基金么？