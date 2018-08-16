红芯陈本峰回应：没有拿国家基金 被比喻成汉芯冤枉

原标题：红芯陈本峰回应：没有拿国家基金 被比喻成“汉芯”冤枉

《财经》记者 周源/文 谢丽容/编辑

红芯浏览器确实基于谷歌浏览器内核而开发，但也不能简单理解为将“谷歌浏览器套了个壳”

8月15日上午，国家“千人计划”特聘专家、红芯时代（北京）科技有限公司创始人兼CEO陈本峰在北京宣布，红芯顺利完成2.5亿元C轮系列融资，投资方包括大型上市公司、政府客户，以及晨兴资本、达晨创投和IDG资本。红芯公司的浏览器核心产品号称自主可控、自主研发。

戏剧性的是，宣布融资当天，红芯浏览器被爆出打开安全目录后出现大量和谷歌chorme浏览器一致的同名文件，其安装程序的文件属性中也显示了原始文件名chrome.exe。

新浪微博和微信等社交媒体上涌出大量质疑红芯的声音，指责红芯公司核心产品红芯浏览器就是将谷歌浏览器内核套了个壳，并非所宣传的那样自主研发，甚至将其比喻为当年的“汉芯”。

2003年，上海交通大学微电子学院院长陈进宣称研发了自主芯片“汉芯一号”，但其实只是将摩托罗拉芯片抹掉了logo。“汉芯造假”事件成为中国科研史上最大的“丑闻”之一。

红芯浏览器的官网已撤下了浏览器的下载链接。

8月16日，陈本峰向《财经》记者回应了相关质疑。陈本峰确认，红芯浏览器确实是基于谷歌Chrome浏览器内核而开发，但他强调，红芯在内核层面有自主创新，以适用于中国企业用户的办公上网需求。

陈本峰向《财经》记者强调，“我们不是要骗什么国家资金，我们没有拿过国家的钱，我们的客户都是企业用户，并没有特别强调政府用户。”

另一位红芯产品深度知情人士向《财经》记者证实陈本峰说法属实。

“红芯最大问题在于过度宣传和模糊宣传，但初衷绝不是学汉芯要骗国家资金，它是将谷歌浏览器内核基础上增加了些功能，内核层面有些修改，也就是说有自己的创新，它的那些客户也是销售一点点磕出来的。”该知情人士说。

谷歌浏览器套了个壳？

红芯公司主打产品为红芯浏览器。在C轮融资发布宣传中，陈本峰称，红芯浏览器是在通用的浏览器内核构架的基础上，结合红芯安全自主创新的专利技术改造而成的一款国产自主安全可控的新一代安全浏览器。同时，在该公司官网上，红芯浏览器也被描述成为“打破美国垄断，中国首个自主创新智能浏览器内核”。

实际上，红芯在宣传上玩了文字游戏，一方面说“国产自主创新”，一方面也说明是“在通用的浏览器内核架构基础上”引入了自主创新技术。

“国产自主创新”、“打破美国垄断”这样的宣传字眼更吸睛，也更容易让一些IT人士起疑心。因为IT人士都明白，完全自主研发一款浏览器的工作难度和工作量并不小于开发一款操作系统，很难相信一家创业6年的公司能完成如此重大科技突破。

一些IT人士开始动手下载红芯浏览器以亲自验证，新浪微博网友Touko就是其中之一。他告诉《财经》记者，他自某个微信群听闻质疑声后，就从红芯官网下载了红芯浏览器，将解压安装的全过程制成了小视频。视频显示，红芯浏览器安装文件解压之后是谷歌Chrome浏览器，“感觉就是用谷歌浏览器套了层外壳，跟360浏览器、UC浏览器的做法没差别。”他说。

15日晚6点，Touko将此视频发布在新浪微博上，数小时转发数就过万，不少网友看了视频后将其比喻当年的“汉芯”。

上海交通大学微电子学院院长陈进宣称发明了中国人自己的芯片“汉芯一号”，并以此为由申请了若干项目基金，这成为“汉芯丑闻”的重要依据。事后被媒体揭露，陈进只是将摩托罗拉的芯片打磨掉Logo以伪装自主研发，陈进以国产技术突破为由申请国家基金，实属骗局。“汉芯造假”成为中国科研史上最大的“丑闻”之一。

国内浏览器诸如360浏览器也使用了谷歌浏览器内核，当被问及红芯浏览器与360浏览器的区别，陈本峰举例说：“我们跟其它浏览器的差别就像货车与家用汽车的区别。货车和家用轿车都使用了发动机，也都是车，但在功能用途上和设计上还是有比较大的差别”。

有错，也有冤

前文提及的深度参与红芯产品开发的知情人士向《财经》记者彻底还原了红芯的产品形态和业务模式。

公开宣传资料显示，陈本峰曾就职于微软美国总部IE浏览器核心研发团队，获得过微软最有价值专家(MVP)称号、微软最佳产品贡献奖、北京市“海英人才”等荣誉。

他告诉《财经》记者，陈本峰确实曾经微软总部工作过，他对陈本峰的评价是：“真懂技术”。回国创业之初，陈本峰做网站移动端适配，即让网页在手机、pad端显示更友好，后来瞄准大型企业用户员工在上网安全和移动化上网的需求，转而研发红芯浏览器。

红芯浏览器的设计初衷在于解决一部分目标用户的使用痛点。大型企业员工上网要谨防数据外泄，红芯“云隐遁”功能可以保障这类企业人员安全上网；同时，很多企业的应用并没有开发手机移动端的版本，红芯浏览器使得员工可以在手机通过浏览器进行上网和办公操作。

“所以红芯浏览器从设计上采用的是C/S架构，即分为客户端和服务器端两部分，很多安全配置、内容分发工作实是在服务器端完成，网友下载的是个客户端版本，不可能有服务器端版本，所以看到的只是一部分。”该知情人士说。

但该知情人士坦承，红芯浏览器从一开始就基于谷歌Chrome浏览器内核开发，而且采用的是两年前的老版本（版本号49），因为很多大型企业还在使用Windows XP操作系统，只有该版本的谷歌浏览器内核才兼容Windows XP。

“很长一段时间，红芯浏览器主要的创新都是在功能层应用层，内核层面并没什么改动，但是最近在内核层面也开始做一些创新，所以并不能完全简单地说就是谷歌浏览器套了个壳。”该知情人士说。

红芯官方资料显示，该公司产品应用于国务院、国资委，国家航天局等政府机构，及中国石油、中车集团、中远海运、比亚迪股份、海信集团等500强企业。

陈本峰再三向《财经》记者强调：“我们没有什么钱是从国家哪来的，都是我们移动化和安全的技术给客户创造价值而获得的”。

上述知情人士证实，那些大客户都是销售一个个“磕”出来的。

他认为，红芯错在宣传太浮夸，把自己摆得太高，而民众又对“伪自主骗国家”的行为深恶痛绝。如果肯踏踏实实的基于谷歌浏览器内核做扩展开发，满足企业客户的实际痛点，红芯还是一款不错的产品。