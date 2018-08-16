直击|杨元庆：破釜沉舟换提速 Moto费用缩至10亿美元

新浪科技等连线杨元庆

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新浪科技讯 8月16日上午消息，联想集团今日公布2018/2019财年第一财季业绩报告。联想营收增长19%，达到了119亿美元。今天上午，新浪科技等与远在美国的杨元庆取得联系，他对财报内容及近期热点话题进行了回应。

杨元庆认为，联想集团营收和盈利能力的大幅改善，主要得益于“三波战略”的有力执行。“尽管在弯道行进的过程中，有压力，有阻力，但我们坚持认准的方向，没有急于求成，没有遇到挫折就掉头，而是怀着破釜沉舟的决心绞尽脑汁、不断学习、不断复盘、不断调校，坚持不懈地执行，才有这来之不易的再次提速”。

对于中美贸易战，杨元庆表示，目前已评估中美双方出台的举措，目前来看这些举措对联想的影响不大，“但我们非常不希望看到贸易战，希望两国政府更好协商来缓解贸易战”。

此前联想集团发布公告称，以255亿日元收购富士通全资附属公司富士通51%股权。

对此，杨元庆认为，此次联想集团的业绩增长并非与收购富士通有关，“富士通业务的营收为4.8亿美金，联想营收为120亿美元，富士通大概占比只有4%左右。不考虑富士通业务，联想的业绩同比也增长了12%”。

移动业务则要尽快扭亏为盈。杨元庆说，目前的战略很明确，有信心将摩托罗拉的费用控制在10亿美元内，当初收购时该费用为20亿美元以上。此外还要聚焦高端产品及拉丁美洲等核心市场，“摩托罗拉更多的定位在中高端，联想品牌的定位是中低端，我们认为这样的打法更符合现状”。

杨元庆称，在PC销量上，报告期内的企业客户和政府客户增长达到40%。中小企业增长为27%，但消费业务下降6%，“增长动力主要是商业客户，这个组合对联想非常有利，商业市场的盈利比消费市场要好”。(韩大鹏)

以下为部分采访内容：

问：移动业务有何打法？

杨元庆：摩托罗拉更多的定位在中高端，联想品牌的定位是中低端，我们认为这样的打法更符合现状。我们对于移动业务的策略很明确，包含三点：1，控制成本，有信心把摩托罗拉的费用控制在10亿美元内，当初买来时每年是20亿美元以上。2，聚焦在主流产品上。3，聚焦在有核心竞争力的市场上，例如拉丁美洲，现在排名第二，仅次于三星。

问：集团业绩增长是否受益于全球PC市场的回暖？

杨元庆：从数量上来看，全球PC出货量属于正增长，从营业额上增长更快，联想的确受益于此。对于联想而言，加上富士通的业务，企业客户和政府客户的增长达到40%。中小企业增长为27%。商用业务下降6%，增长动力主要是商业客户，这个组合对联想非常有利，商业市场的盈利比消费市场要好。

问：增长是否与富士通合并有关？

杨元庆：富士通业务的营收为4.8亿美金，联想营收为120亿美元，富士通大概占比只有4%左右。不考虑富士通业务，联想的业绩同比也增长了12%。所以，增长并非通过富士通整合贡献，富士通的利润率也比联想要低。在完成整合后，我们认为富士通盈利可以达到联想的水平，对联想的整体业务有很大的贡献。

问：中美贸易对联想是否有影响？

杨元庆：作为一家全球企业，我们非常不希望看到贸易战，希望两国政府更好协商来缓解贸易战，这不仅对我们有帮助，对全球经济也有帮助。我们评估了双方出台的举措，目前来看，这些举措对联想影响不大。比如美国政策还未涉及联想的电脑和手机上，如果提高售价则会对消费者有很大影响。

问：联想的业绩增长是否有持续性？

杨元庆：我认为好业绩不只是一个季度。业绩改善的原因是三个核心业务，都已经进入到非常好的状态。PC和平板业务都会双位数增长，移动业务业务将尽快扭亏为盈。部分业务也要改善盈利，专注于主流产品线上。

问：数据业务虽然增长迅速，但有没有弱项？

杨元庆：数据中心业务上增长很快，但在存储和网络设备上比较弱，处于起步阶段，未来将大大加大这两个领域，相信利润也将改善，此外还要加强服务上面的收入。我们有信心在很短的时间内，服务业务将成为正向利润。

问：移动业务是否考虑开括新市场？

杨元庆：联想手机业务，我现在给他们的要求是专注盈利的改善，并非开拓新市场，要尽快回到健康的轨道上。要为未来做准备，去做能够竞争的市场，包括拉美市场等，同时也在开拓日本等市场。

在持续盈利三四个季度前，不会考虑进军新市场，因为竞争过于激烈。但是有两个市场例外，中国和印度，这两个国家会继续投入。