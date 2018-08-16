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换壳Chrome的红芯浏览器 曾拿数百万政府和国企订单

换壳Chrome的红芯浏览器 曾拿数百万政府和国企订单
2018年08月16日 10:48 新浪科技
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　　新浪科技讯 8月16日上午消息，宣称自主研发出国产浏览器内核的红芯近日宣布融资2.5亿元，不过却被指实际上使用的还是谷歌Chrome的Blink内核。

　　日前，据媒体报道，宣称基于自主可控和安全浏览器内核技术的红芯宣布完成2.5亿元C轮系列融资，据介绍，本轮融资主要的投资方来自红芯目标行业市场的战略投资，除了上市公司和政府客户外，晨兴资本、达晨创投、IDG资本继续跟投。

　　红芯在发给媒体的通稿中称，目前世界主流的四大浏览器和内核分别为：微软IE浏览器内核Trident、谷歌Chrome浏览器内核Blink、苹果Safari内核Webkit和火狐浏览器内核Gecko。而红芯宣称要打造世界上第五个浏览器内核Redcore。

　　红芯创始人兼CEO陈本峰对媒体表示：“Core是内核的意思，Redcore就是中国的内核，这里跟大家解释一下我们为什么叫Redcore。我们现在讲我们有国产芯片，我们有国产操作系统，我们有国产数据库，但是浏览器内核层面，我们还没有实现核心技术突破。因此红芯在做的事情，我们觉得非常有使命感，就是我们要在这个领域上突破，打破美国垄断，打造中国首个自主创新的浏览器内核。”

　　不过就在红芯融资的消息被各大媒体报道的同时，有人将红芯浏览器的Windows版本下载安装后发现，红芯浏览器的众多设置与谷歌Chrome雷同，安装文件的目录结构也很相似，安装程序Redcore.exe的属性甚至显示为Chrome。而在将安装文件不断解压之后，甚至还有Chrome的logo。

　　实际上，百度、猎豹、360等众多国产浏览器也是使用的国外浏览器的内核，不过他们一般会公布基于某个内核而开发。而红芯浏览器宣称是自主研发的国产浏览器内核，却是基于谷歌Chrome开发，甚至换壳Chrome，就很有问题。

　　资料显示，红芯浏览器为美通云动（北京）科技有限公司开发运营，企查查显示该公司已改名为红芯时代（北京）科技有限公司。该公司成立于2012年9月，陈本峰为法定代表人，并持股36.06%。达晨创投、晨兴资本、科大讯飞等都在股东之列。

　　根据红芯浏览器官网介绍，陈本峰为国家“千人计划”特聘专家、企业级HTML5产业联盟主席、HTML5国际标准制定者之一。他曾就职于微软美国总部IE浏览器核心研发团队，红芯官方介绍称他“成功发布了IE8、IE9、IE10，参与了下一代互联网标准HTML5国际标准制定以及IE中HTML5引擎的设计。全球知名的IE 404页面也由陈本峰开发。”

　　值得注意的是，红芯浏览器主要面向企业用户。红芯官方称，目前红芯已成为国务院、国资委、中远海运、国家电网、比亚迪、海信、中粮可口可乐、深圳能源、金融街等政企机构的工作平台标配。红芯浏览器的客户平均单价在一百万到三百万元，最大的订单卖到五百万元，目前业务收入已连续两年实现同比近3倍的增长。

　　而颇具讽刺意味的是，红芯在媒体采访中称，接下来的发展目标是将基于自主研发的国产浏览器内核技术“红芯Redcore"和红芯浏览器，打造一亿人的安全工作入口。红芯联合创始人兼COO高婧说：“我们未来的目标是让每个中国人，每天工作的第一件事情就是打开红芯。”(张俊)

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