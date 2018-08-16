3年烧掉109亿后 蔚来赴美IPO前景不容乐观

即便全额拿到18亿美元(约合人民币122亿元)融资，现有的投资规模依旧让蔚来很难维持不了太久，在ES8盈利艰难的情况下，后续产品的市场表现将很大程度上决定蔚来的命运。

拟融资18亿美元

北京时间8月14日凌晨，蔚来汽车在美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO招股书文件，申请在纽交所上市，股票代码“NIO”。

招股书显示，蔚来汽车此次目标是融资18亿美元，略低于此前传闻的20亿美元规模，持股比例方面，截至上市前最后一轮融资后，李斌持有蔚来汽车股份17.2%，为最大股东，腾讯持股15.2%，高瓴资本持股7.5%，车和家CEO李想1.7%、蔚来北美CEO Padmasree Warrior 1.4%。

回顾历史，蔚来可谓含着金勺出世，在随后的发展中也获得了大量知名投资机构的青睐。2014年11月，蔚来由李斌、刘强东、李想、腾讯、高瓴资本、顺为资本等顶尖互联网企业与企业家联合发起创立。2015年6月，蔚来汽车完成亿元级A轮投资，投资方为高瓴资本、腾讯、京东、易车网和顺为资本等;2015年底，蔚来完成5亿美元的B轮融资，投资方包括红杉资本和愉悦资本;2016年，蔚来完成新一轮融资，规模为“数亿美元”，投资方包括淡马锡、新桥资本、厚朴基金、联想创投、IDG资本等;2017年3月，蔚来再次完成数亿美元融资，腾讯和百度领投，同年10月，蔚来完成10亿美元融资，继续由腾讯领投，投资方还包括Baillie Gifford、Lone Pine、中信资本和华夏基金等几十家新投资人和原有投资人。

而此次蔚来赴美申请IPO事实上筹划已久，早在今年2月便有外媒报道称，蔚来汽车聘请了包括摩根士丹利和高盛投资在内的八家银行为其年内赴美上市做准备。截至2018年7月31日，蔚来已累计融资24亿美元，而IPO成功后，蔚来汽车融资额有望达到42亿美元，约合人民币275亿元。

运营成本居高不下

融资额看似庞大，但蔚来的花费也很多，大量持续的资金投入让蔚来持续巨额亏损。而蔚来如此急于上市，与其大量烧钱紧密相关。

招股书显示，蔚来汽车2017年亏损额为50.21亿人民币，比2016年的亏损25.69亿增长近一倍，截至2018年6月30日，蔚来运营亏损为5.02565亿美元(约33.25529亿元)，相比去年同期20.20亿元的净亏损进一步提高，李斌在接受媒体采访时曾表示，蔚来在2018年的亏损将超过51亿元。综合计算来看，蔚来从2016年至今总计亏损了109.2亿元。

在营收方面，截至2018年6月30日，蔚来实现总营收695.1万美元(4599.1万元人民币)，其中汽车销售收入671万美元(4439.9万元人民币)，其他销售业务营收为24.1万美元(159.2万元人民币)。可见，蔚来目前处在投入产出完全不成正比的状态。

资金去向方面，招股书显示，蔚来汽车150亿融资主要花在了研发、设计、生产和商务机构的拓展上，其中，销售成本、综合开销及行政管理费用占运营成本的一半，产品研发也占据了很大一部分比例，仅今年上半年，蔚来便投入了14.6亿元用于研发。

此外，蔚来汽车在服务和基础设施还进行了大笔投资。蔚来目前在全国共建设了53家服务网点，预计到2018年年底将部署60-80家换电站以及400-500台移动充电车。此外，蔚来还在全国众多一线城市开设了7家蔚来中心，其中位于北京王府井的蔚来中心东方广场店，年租金约为7000万-8000万元，蔚来签约6年;上海陆家嘴的蔚来中心年租金更是超过亿元。

业内人士分析称，如今蔚来估值过高，在一级市场中，中小机构无力跟投，大型机构再度加注会十分谨慎，继续推进阻碍很大，在这样的情况下，赴美上市，利用二级市场融资通道获得资金是较为简单办法。

下一款车承担盈利重任

对于三年亏损109亿元的蔚来来说，即便18亿美元到手，能够持续多久，依然是一个严峻的问题。

蔚来在招股书中表示，18亿美元中将有6.5亿美元将用于上海工厂的打造，其他11.5亿美元资金将用于产品、技术、服务的研发，销售和渠道开发，以及公司的日常运营。而按照2018上半年的亏损情况来看，除去建造工厂的费用后，18亿美元也就能够支撑到2019年，持久性并不高。

而从蔚来首款产品ES8的生产和订单情况来看，截止到2018年7月31日，蔚来累计生产超过1300辆ES8，实际交付481辆，总预订数超过17000辆。在这些预订中，约有12000辆已经缴纳了5000元人民币的预定金。从这些数据来看，考虑到ES8上市至今已超过8个月的时间，ES8的市场反馈并不算十分优秀，即便未来产能逐渐爬坡，蔚来仅依靠销售ES8也几乎不可能实现盈利。

有消费者表示，ES8的定位过高，售价区间已经接近特斯拉和传统豪华品牌中级车型，同时，ES8的续航里程也不尽完美，在高速工况下，工信部355km的续航里程将缩水至225km。

而在蔚来的产品规划中，第二款车型ES6将于今年年底正式上市，并于2019年实现交付，首款轿车ET7也将于2020年推出，按照目前蔚来透露的信息来看，ES6定位更低，定价较ES8降低约8-10万元，同时续航里程也更长。在如今蔚来品牌的商业和服务服务已经基本形成的背景下，各方面更亲民的ES6拥有更多受众群体，市场空间也更大，如此来看，ES6以及后续产品可能才是帮助蔚来走向正轨的关键。

当然，对于蔚来来说，可能还有许多隐藏的新“玩法”没有被公开，在股东的公开信中，李斌表示：“我们用户的热情和支持激励我进一步思考如何在蔚来和用户之间建立更深层次的联系。经过长时间的仔细考虑，我计划在未来的适当时间将我所拥有的5000万股NIO股份(占我所拥有的蔚来股份的约三分之一)转让给信托。”目前，对于这部分股票的使用机制相关细节，蔚来方面并没有公布。(蓝鲸汽车 徐木子)