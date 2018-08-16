融资2.5亿的国产浏览器之光 竟只是谷歌浏览器换皮？

来源：小声比比 梓泉

中午，国产软件界的一则重磅新闻

悄然的从科技圈滑过

号称打破美国垄断

中国首个自主创新智能浏览器内核的

红芯浏览器拿到了2.5亿融资

相信很多人和我一样

第一次听说这个浏览器

但2.5亿的融资确实显得很厉害

看到要基于自主研发的国产浏览器技术

为政企打造一亿人的安全工作入口

还要打破美国垄断

听起来厉害的不得了

你看这个宣传主视觉

有没有一种

十万山河十万血的自豪感

油然而生

我也激动的

下了一个安装包来研究一下

我先是从红芯的官网下载了一个

他们最新的红芯企业浏览器

得到一个exe文件

用Windows的同学有些不知道

exe文件是可以再解压的

我在Mac上用iZip把红芯浏览器安装包解压一遍

再把install文件解压一遍

em？我看到了什么？

怎么是Chrome的安装包？？？

再点进去，全是Chrome的文件！！！

完整过程如下

如果想自己试验的

可以去官网下载一个安装包自己试试看

版本号还是49.1.2623.213

最新版的Chrome已经是v69.0.3493.3了

这尼玛两年前的版本了

说好的国产机芯呢？

拿Chrome两年前的版本，封装一下

就可以当成国产内核浏览器的骄傲了

这不禁让我想起了当年著名的汉芯造假事件

当年上海交通大学微电子学院院长陈进教授

号称发明了中国人自己的芯片“汉芯一号”

申请了数十个科研项目

拿到了高达上亿元的科研基金

然而事后媒体爆料

陈进只是把摩托罗拉芯片的“MOTO”

全部用砂纸磨掉

然后打上“汉芯一号”字样而已

我再次打开这个浏览器

想看看它葫芦里到底买的什么药

随便输一个地址

无法访问的提示

和Chrome一样一样的

然后再看看URL

卧槽大哥你连名字都不改就端上来了？

用Chrome的可能知道

谷歌在Chrome里埋了一个彩蛋

是一个恐龙赛跑的小游戏

断网的时候就会出现

而红芯浏览器断网之后

也会出现这只小恐龙

你偷别人衣服也就算了

你起码把商标剪了啊大哥

你不剪商标我也就不说了

你起码把人家兜里面的餐巾纸给扔了啊大哥

说这和“汉芯”媲美都是抬举他了

起码人家汉芯请农民工用心打磨芯片

打磨的细腻光泽有内涵，有工艺之美

这充其量就是

给人家的浏览器换了个皮肤

贴了层膜

再去查这个公司创始人

百度百科下面👇第一条

云适配创始人陈本峰获得“史上最胆大包天奖”

话说回来

从融资声明中，我们可以看到

这次2.5亿融资之中

主要是上市公司及政府客户

还有几家有名的基金跟投

不知道这些公司

对这款所谓的国产内核浏览器有什么评价

更让人细思恐极的是

如果按照他们官网的声明

他们的企业级产品已经渗透进了

很多政府机关、大企业

这也让我感到很纳闷，这么多标准是如何通过的？

难道又是一场上下其手的局中局？

当然也并不能说这款浏览器一无是处

毕竟他们能兼容Windows XP

要知道现在主流浏览器早就抛弃了这款老旧的操作系统

还记得红芯所用的Chrome版本十分老旧这件事吗？

他们所用的Chrome49版本

正是Chrome最后一个支持XP系统的版本

而如今很多的机关，单位，仍然用的是XP系统。

难怪红芯对企事业单位的兼容性这么好了

对于这些还在用默认浏览器的企事业单位

也算一种“拼多多”式的消费升级吧。

唯独让我觉得想不明白的是

当年陈进用打磨过的摩托罗拉芯片冒充汉芯

骗取了上亿科研经费

最后事情败露之后

国家只是撤销了他的教授资格

无论是国家还是上海交大

都对陈进的造假行为，只字未提追究

以至于闹出了这么大的丑闻

最后竟然没有任何相关责任人

因汉芯造假案而受到法律追究

至今陈进还是多家芯片公司的股东

有匿名网友说得好

这是一个产业链

从上到下，从立项，到评审

每一个环节，大家都心照不宣

如果要追究，牵涉的利益太大了

于是只好息事宁人

但把头埋在沙堆里

火依然会烧到屁股

在汉芯事件发生之后十多年

中兴受到美国制裁

中国第一次感受到缺乏核心技术的痛楚

而如今这种浮夸造假的风气卷土重来

难道我们只能够眼睁睁的看着

历史重演一遍吗？