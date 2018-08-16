国务院调查组要求继续做好长生不合格百白破疫苗处置

原标题：国务院调查组要求继续做好长春长生公司不合格百白破疫苗处置

根据线索，国务院调查组在对长春长生公司调查中进一步查明，该公司生产的效价不合格百白破疫苗涉及同一批次的201605014—01和201605014—02两个批号的产品，共计49.98万支。

调查发现，长春长生公司生产的批号为201605014—01百白破疫苗共有252600支，全部销往山东省，已使用247359支，损耗、封存5241支。批号为201605014—02百白破疫苗共有247200支，其中销往山东223800支，封存10000余支；销往安徽23400支，损耗、封存3277支。

接种过长春长生公司生产的批号为201605014—01不合格百白破疫苗的儿童，已按照今年2月6日的补种工作通知进行了补种。截至目前，已完成应补种儿童总数的76.2%。尚未补种的后续剂次需根据受种儿童的实际接种情况确定间隔时间。

接种过长春长生公司生产的批号为201605014—02不合格百白破疫苗的儿童的补种工作，国家卫生健康委、国家药监局已作出部署和安排。

为全面评估长春长生公司百白破疫苗效价风险，中国食品药品检定研究院对该企业有效期内的所有批次百白破疫苗使用快速疫苗检测方法进行抗原检测，未发现异常。

目前正在对长春长生公司生产不合格百白破疫苗涉嫌违法违规案件进行深入调查。将依法依规对违法违规行为和人员从严惩处，同时对负有监管责任的地方政府和主管部门失职、失责、失察、不作为严肃追究责任。查处结果及时向社会公布。

《 人民日报 》（ 2018年08月16日 02 版）