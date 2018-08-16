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联想集团发第一财季业绩 杨元庆：弯道已过 加速前进

联想集团发第一财季业绩 杨元庆：弯道已过 加速前进
2018年08月16日 08:40 新浪科技
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　　新浪科技讯 8月16日上午消息，联想集团今早发布了截至2018年6月30日的第一财季业绩，其营收119.1亿美元，同比增长19%；公司权益持有人应占溢利为7700万美元，去年同期为亏损7200万美元。

　　联想智能设备业务集团的收入为99.54亿美元，同比增长14％。移动业务收入同比下降6％至16.46亿美元。数据中心集团的收入同比增长68％至16.29亿美元。同时，其他商品和服务的收入为3.3亿美元。

　　杨元庆发布内部信，称：弯道已过，联想开始全力加速前行。

　　杨元庆表示：“去年的这个时候，我跟大家谈到，我们已经看到了拐点，而现在，我们已经成功跨越拐点，进入增长的新阶段，全速前进，这与每个团队、每位同事对转型战略的坚定执行密不可分。”

　　杨元庆总结第一财季业绩，称如果要用一个词来概括一季度的表现，应该是“加速”——转型战略加速执行，业绩曲线加速上扬。

　　以下为杨元庆内部信原文：

　　弯道已过，联想开始全力加速前行！

　　各位同仁，

　　很高兴与大家分享2018/19财年第一季度的财报，从业绩来看，这是一个突破性的季度。

　　去年的这个时候，我跟大家谈到，我们已经看到了拐点，而现在，我们已经成功跨越拐点，进入增长的新阶段，全速前进，这与每个团队、每位同事对转型战略的坚定执行密不可分。

　　我们核心的个人电脑业务瞄准高增长领域和高端市场，取得了强劲增长，在排名前五的个人电脑厂商中，我们的增长速度最快。移动业务方面，我们降低运营费用、优化产品组合、专注于有竞争优势和能够盈利的特定市场的策略正在显现成效。数据中心业务在向可持续盈利性增长的目标稳步迈进，税前利润水平连续第五个季度获得增长。这些都是落实三波战略的初步成果，联想已经驶出转型过程中必然要经历的弯道。

　　我们的营业额接近120亿美元，连续第四个季度实现增长，年比年提升了19%。税前利润呈现同样的增长势头，达到1.13亿美元，较去年同期提升了1.82亿美元，这得益于我们所有主营业务盈利能力的显著改善。如果要用一个词来概括一季度的表现，我想应该是“加速”——转型战略加速执行，业绩曲线加速上扬。

　　我们的转型已经进行了一段时间，今天的财报传递出清晰的信号：联想已经开启了增长故事的新篇章。感谢每一位同事为新财年取得开门红所做出的贡献。我们转型的过程并非一帆风顺，有困难，有阻力，有质疑，而你们用实际行动和出色的表现证明了我们的战略方向是正确的，只要坚持不懈的执行，我们就会迎来持续多年的高速成长，就像很多同事在2009-2014年所体验的那样。

　　非常期待与大家共同经历眼下这段非凡的转型之旅。随着转型的深入推进，让我们一起趁势而发，无畏前行，加速冲击第二季度的业绩新高！

　　谢谢大家！

　　联想集团董事长兼CEO 杨元庆

　　2018年8月16日

杨元庆联想财报
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