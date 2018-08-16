陆奇成为YC中国01号员工

赵陈婷

[对于入选项目，YC之前会选择性提供12万美元的投资，换取7%的股权。这一方式，在目前孵化器遍地的中国市场并没有明显竞争力。]

今年5月，百度集团总裁兼首席运营官陆奇卸任，理由是由于个人和家庭原因。到了7月，这位华人高管却出现在了拼多多招股书中，担任独立董事。外界曾一时将此消息解读为陆奇去向。

但这却并非陆奇的最终“归宿”。

8月15日，美国创业投资及加速器YCombinator（下称“YC”）宣布正式进入中国。更引人注意的是这家公司的01号员工——陆奇。他宣布担任YC中国创始人及首席执行官，并任YC全球研究院院长。

互相看对眼

什么样的公司能够吸引这位被李开复评价为不可多得的“顶尖的战略家兼执行者”？

作为投出过短租平台Airbnb、云储存服务供应商Dropbox、数字支付供应商Stripe等明星创业企业的孵化器，成立于2005年的YC有着相当耀眼的成绩单：截至目前已加速超过1900家初创公司，总融资规模逾180亿美元。

只是，尽管服务的创业公司来自世界各地，但YC本身却一直只在硅谷运营。

这意味着刚成立的YC中国成为YC设立的首个海外业务拓展团队，而陆奇是YC中国的01号员工，也是当下唯一的员工。

“目前为止，YC中国只有一个员工——就是我自己。”面对记者，久未露面的陆奇这次一个人单枪匹马为YC中国站台。谈技术，讲业务模式，打团队招聘广告都是他一个人在台上张罗。

“很多美国企业都想进中国，但要在中国成功很不容易，很关键的一点是要找到一个人。”陆奇认为这个人除了能够组建团队，还要既能秉承公司全球的使命，又能在中国有高度的自主快速运营的能力。

YC总裁SamAltman认为陆奇就是那个不二人选，而陆奇也希望自己就是那个对的人。

这两年，陆奇在中美互联网界拥有超然的地位。抛开雅虎和微软的出色履历，百度的经历堪称陆奇的封神之作。

陆奇担任百度集团总裁兼COO的不到500天时间里，百度股价大涨60%，市值从600亿美元飙涨到980亿美元，但离职的消息一出就导致百度当日股价大跌，市值蒸发近100亿美元。

要知道，陆奇的离开还一度在中国互联网圈引发了陆奇争夺战，而市场最大的声音是——得陆奇者得AI天下。投资圈还传出“陆奇只要创业就给10亿美元天使”的消息。

最终，陆奇选择了美国卡内基梅隆大学计算机学院师兄李开复的路子做起了投资。

为什么最终选择YC？

科研出身的陆奇喜欢结构化地做选择，依据漏斗理论将所有的考量、价值观和理想组成一个大漏斗，被筛下来的选项就是最终的选择。

在昨日的活动现场，陆奇用天时、地利、人和来解释自己的选择。

天时地利，是陆奇认为继续在大公司做大规模、强度高的工作已经不适合自己。而市场正处在大规模技术驱动创新的前夜，想要直接参与这次创新大浪潮的他认为YC这样专注创业投资及加速器的公司是最好的选择。

而人和的因素是陆奇和SamAltman早在2005年相识，认为彼此志同道合。

有意思的是，陆奇的这套天时地利人和的理论之前在上任百度的时候也用过。

入职百度第二天，他曾对第一财经表示，加入百度是天时地利人和，“世界有很大的两个波浪，一个是信息工业的崛起，一个是中国的崛起，如果有机会和一个公司一起参与这两个波浪是件很重要的事情。”

显然，现在的陆奇把一起见证的机会留给了YC。

冷启动的YC中国

不过，对于陆奇和YC而言，现在的中国市场并不是做创业投资的最好时刻。

当下的中国创业市场，资本寒冬、基金募资困难等唱衰声音一直存在。

但对于陆奇而言，现在这些都不是最紧要的。当务之急是招人，找到一拨志同道合的本土人才。

在陆奇的规划中，YC中国将充分展现本地化“基因”：由中国顶尖人才组建（ByChina）、为中国创业者和经济发展服务（ForChina）、成为中国社会的组成部分并作出贡献（OfChina）。

而YC中国的四项核心工作包括创业投资与加速、为中国创业者定制的人才培训、科学技术研究、公益慈善事业。同时，YC中国将专注于对中国经济和社会有深刻影响的人工智能与其他前沿科学技术。

第一财经记者了解到，YC中国准备在中国进行独立融资，用当地的资金来进行投资。

“早期我们一定要把握好一个平衡，有的时候冲得太快，长期来看结果未必特别好，但是我们也不想放弃可以推进的机会，所以要掌握好平衡。”陆奇解释道。

但是YC之前的一些打法在中国市场肯定要作出一些改变。

对于入选项目，YC之前会选择性提供12万美元的投资，换取7%的股权。这一方式，在目前孵化器遍地的中国市场并没有明显竞争力。

陆奇透露，YC中国会继续采取用一笔资金换取一定比例的股份拥有的方式，但是具体用多少资金换取多少比例的股权，这个需要考虑当地化，要适合中国的国情。