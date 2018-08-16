业绩不佳又逢外部环境动荡两地科技股纷纷跌下神坛

蒋琰

科技股最近在二级市场的日子不太好过。8月15日，A股三大指数均大幅下挫，跌幅超过2%，其中创业板指单日大跌2.63%，跌去近40点后最新收盘指数为1478.51，再度失守1500点。

港股恒生指数昨天也表现不佳，单日跌幅1.55%，收盘指数27323.59点，未能守住27500点关口。其中科技股表现不佳，多只科技股出现在近两天跌幅榜前列。昨晚发布中期业绩的“股王”腾讯控股股价也没能撑住，继前天下跌3.435%后昨天再度下跌3.61%，报收336港元，股价创今年新低。

两地科技股走低，市场人士认为有外部环境因素也有个股业绩不佳带累大盘的原因。平安大华基金权益投资部总监李化松对第一财经记者表示，最近创业板和成长科技股下跌，主要是新能源、自动化、消费电子等硬件公司的基本面低于预期。

博大金融控股非执行主席温天纳对第一财经记者表示，环球贸易摩擦对世界科技产品的需求有压抑的作用，对科技类股份未来的前景有负面影响，另外个股业绩影响科技股走低也是事实，很多投资者给包括腾讯在内的科技类股份高估值，现在科技股的业绩达不到预期，导致整体估值重估。

港股科技股轮番下挫

外围环境波动又遇上业绩发布期整体表现不及预期，近日港股科技股整体出现下跌趋势，多只昔日明星股股价低迷甚至破发。15日收盘后映客下跌13.18%，金蝶国际下跌12.06%，神州租车下跌10.97%，美图公司下跌8.79%，阅文集团下跌5.4%，小米集团下跌5.01%，跌幅均在港股前列。

14日多只科技股同样表现不佳，舜宇光学科技大跌24.11%，金山软件下跌18.84%，阅文集团下跌17.01%，映客下跌13.39%，市场一片惨淡。

李化松认为，成长科技股的大跌主要有三个因素：一是消费电子创新周期进入低谷，需求增速低于预期，而国内产业链相关公司产能释放增加供给，使得整体盈利低于预期；二是受贸易摩擦和政策支持力度低于预期影响，新能源产业链基本面低于预期；三是受固定资产投资增速下行影响，高端装备制造业基本面低于预期。

不过他指出，成长股也有分化，以云计算、医疗服务为代表的相关公司表现较好，美国市场的科技股主要在云计算领域，所以纳斯达克指数表现较好。

外部环境的压抑也使得科技股表现不佳。温天纳表示，贸易摩擦、关税原因压抑了对世界科技产品的需求，导致市场情况不佳，大家对于科技类股份未来的前景不看好。

李化松认为，港股最近除了受部分科技公司业绩低于预期影响之外，人民币贬值、贸易摩擦等宏观不确定因素也对投资者风险偏好造成负面影响。短期可能仍处于震荡消化负面因素阶段，长期看好中国优秀企业成长空间，港股市场估值更有优势。

此外，“股王”腾讯的股价对港股影响举足轻重，近期腾讯股价的连续下跌带累恒生指数。腾讯从上周五开始经历了四连跌，最新收盘价仅336港元。8月15日晚腾讯业绩一出，立刻有港股市场人士对记者表示“情况不妙”。

温天纳表示，香港市场中科技类股份腾讯是权重股，它对港股市场有直接影响。腾讯股价压力比较大主要是业绩因素，现在内地新的政策不利于手游业务的开拓，对互联网企业特别是类似腾讯背景的企业有比较大的影响，所以投资者基本上采取观望态度。

内地创业板：泡沫基本消除？

内地创业板迎来两连跌后，昨天重新跌破1500点，2.63%的跌幅是三大指数跌幅之首，651只个股下跌，智云股份、延江股份跌停，医疗卫生、水泥、保险、白酒等多个板块跌幅超过3%。

创业板指今年二季度以来一路走低，从4月初的年度高点1900跌至1500点以下，市场情绪十分低落。李化松认为，“对于创业板指数，我们觉得会持续分化，以人工智能、云计算、新能源为代表的领域中优质的成长龙头公司仍有巨大成长空间，而大部分竞争优势不明显的公司因为估值不便宜将会表现较差。短期由于外部宏观不确定因素较多，可能仍处于震荡状态。”

也有市场人士指出，创业板的低迷是市场情绪不佳的反映，基本面并没有变化。融通创业板指数基金经理蔡志伟对第一财经记者表示，受市场情绪影响，创业板指遭受调整，但其基本面并无变化。

蔡志伟指出，创业板指100家成份股的中报预告已于7月中旬披露完毕，中报整体业绩增速为12.8%，中报增速相比一季报有所回落，但创业板指成分股增速中位数为25%，持平一季度增速中位数。从历史上看，创业板指中报业绩平均占全年业绩的42%，考虑到部分存在重大风险的个股将较高概率被调出成份股，推算2018年创业板指净利同比增速为15%左右，总体盈利水平将从2017年四季度的-39.7%稳步回升至创业板指的历史平均增速，盈利趋势总体向好。

他认为，创业板指经过长达3年的调整后，当前估值PE（TTM）为35倍，低于历史均值PE（TTM），已回落至2012年创业板大牛市启动前相当水平。创业板的泡沫已基本消除。前瞻地看，创业板指以季度的频率调整成份股，部分存在重大风险的个股将较高概率在年内被调出成份股，若今年创业板指增长15%，则到年底创业板指2018年PE将降为30多倍，应该说创业板指当前位置已经具备相当的吸引力。