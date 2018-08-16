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区块链沦为黑产眼中肥肉 因安全问题损失超27亿美元

区块链沦为黑产眼中肥肉 因安全问题损失超27亿美元
2018年08月16日 01:55 证券日报
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　　■本报记者 贺 骏 

　　随着区块链风潮的骤起，其不可避免的也成为网络黑产眼中的肥肉。由于数字加密货币参与者与日俱增，各种原因导致的安全事件也在显著增加。不法分子看中了数字加密货币的匿名性，使用非法手段获取了大量不义之财，“勒索”、“非法挖矿”及“盗窃”已成为数字加密货币三大安全威胁。

　　日前，腾讯安全联合知道创宇发布的《2018上半年区块链安全报告》显示，今年上半年，区块链因自身机制安全、生态安全和使用者安全三个方面造成的经济损失分别为12.5亿美元、14.2亿美元和0.56亿美元，共计高达27亿美元。

　　报告指出，今年上半年，大量涉及区块链的行业资讯、投融资、技术和应用探索等集中爆发，然而伴随着区块链技术的不断发展，其自身的安全问题逐渐凸显，与区块链相关的安全问题日益突出，其中区块链自身机制及区块链生态问题尤为明显。

　　腾讯安全技术专家指出，目前区块链加密数字货币引发的安全问题主要源于三个方面：一是区块链自身机制问题。以以太坊为代表的区块链智能合约设计存在的漏洞。同时，区块链网络是自由开放的，理论上无法阻止拥有足够多计算机资源的节点做任何操作，若黑客控制节点中绝大多数计算机资源，就能重改共有账本。二是区块链生态安全问题。区块链生态中围绕交易所发生的安全事件最为显著，交易所被盗远超其它事件类型。交易所被钓鱼、内鬼盗窃、钱包失窃、各种信息数据泄露和篡改、交易所账号失窃等问题值得关注。三是对普通用户而言，要理解或掌握数字虚拟币钱包这些交易工具的使用具有较高的门槛，要求对计算机、加密原理、网络安全均有较高的认知，然而交易参与者并不具有这些能力。

　　报告指出，整体而言，当前国内外网络安全形势日益复杂，区块链安全也面临着巨大的挑战，假借区块链名义的诈骗、传销等社会问题日益增多，已成为社会经济的毒瘤。

区块链肥肉
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