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比特币跌落神坛 媒体：区块链亟待“败虚火”

比特币跌落神坛 媒体：区块链亟待“败虚火”
2018年08月16日 04:15 新浪科技综合
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　　来源：科技日报

　　比特币跌落神坛 媒体：区块链亟待“败虚火”

　　比特币跌落神坛，区块链亟待“败虚火”
　　——理性认识区块链系列报道之一

　　本报记者 张佳星　高 博

　　8月14日，比特币值再次下跌，据媒体报道已跌破6000美元。2017年底，一枚比特币被疯炒到十几万元人民币，带火了当时默默无名的区块链技术。随着比特币一步步走下神坛，区块链行业也在摆脱盛名和虚火，走向理性和现实。

　　区块链是一些已有技术的巧妙组合

　　“区块链原理说起来不复杂，是一些已有技术的巧妙组合。”区块链技术评论者王羽告诉科技日报记者：互联网上的信息交换，一般是通过大家都信任的信息中心；但区块链没有信息中心，每个节点都接收和储存信息，这就是“去中心化”。

　　王羽打了个比方：一群码农要开会，可以选一个办事员，定时间地点通知大家。但这群人没选办事员，而是两两通信商量。只要来往信件足够多，也能敲定会面时间地点。

　　大家约定：每个人都要转发收到的所有信息，并且附上签名。这样，即使有人恶作剧，将错误的开会时间地址发给大家，在多数人转发的正确信息比对下，也会被识别出来。“如有超过一半的用户串通好了作假，是可以成功的。这就是区块链无法防范的‘51%攻击’。但网络足够大的话，就不会发生这种情况。”王羽说。

　　他解释，这种“链”的本质，就是“去中心化的记账”，要求“即使与你无关的信息，你也要登记在案”。

　　“链”没有中心，避免了中心舞弊，各节点也不能篡改信息，称得上公开透明。理论上，只要是公开透明能提升效率的场景，就可能会应用区块链。王羽说，比如一盒有机牛奶，如果它的生产、检验、包装和流通信息，即刻上传区块链网络，监督成本就节省了，因为用户可以确信，这是没人篡改的原始信息。

　　而应用了区块链技术的比特币，是一套完全透明的货币流通系统——所有持币者根据规则，来确定比特币如何分配。

　　A转了一个比特币给B，会通知所有人记账。每个人都不停收到海量账目。这笔账需要定期验算，好帮助达成交易；谁先算清楚，就会被系统按规则奖励比特币（随着比特币增多，奖励数量越来越少）。这就叫“挖矿”。比特币靠这一规则增发，不需要中央银行。

　　王羽说，一般情况下，很难保证发行机构不滥发货币，但比特币的数量完全由初始规则确定，任何人左右不了，这就是区块链技术的威力。

　　区块链货币盛极而衰，早有定数

　　业内人士将区块链行业大概分为“币圈”和“链圈”。前者以虚拟货币为主营业务，而后者主要进行分布式记账与实体应用衔接的落地。

　　随着2017年比特币的热炒，区块链技术一度与虚拟货币划等号。发币来钱快的事实，催生了行业内外“一拥而上”的现象。

　　一度，推出一个“生态”、发布一本“白皮书”就能圈到不菲的融资。其疯狂、盲目程度，让一些段子手调侃：马桶也能进入区块链，粪便也可产生价值。

　　为了抑制疯狂态势，2017年9月，监管部门决定关闭中国境内虚拟货币的交易所。然而，相关专家表示，交易所主体不在中国，其实是转移到了海外。

　　众享比特公司市场总监王洪认为，最近比特币一落千丈，一方面是因为监管的紧缩，另一方面是资本主体的离场。业内人士表示，“因为信息不对称、获得信息慢等原因，最后先跑出来的肯定是散户。”行内将其称为“割韭菜”。

　　发财梦破灭的散户中，除了热炒比特币的，还有跟风买了代币的，一些企业通过对区块链技术小修小补，突出“奖励机制”，通过“贡献了流量”“贡献了内存”等理由支付“代币”，号称“躺着就能赚钱”，煽动不劳而获的欲望，混淆比特币、区块链概念。还有一种“被割”的，是因虚拟货币热炒噱头被诓骗的。媒体调查显示，在二、三线城市，一些以比特币为幌子的集资活动很容易就能从年长者手中骗走钱财，他们甚至没有进入所谓的币圈。

　　“奖励机制是区块链系统自带的一个部分，它本身并不‘邪恶’。”王洪说，无论哪种虚拟货币都应该客观冷静看待；虚拟货币系统运用得当才可以派生出有市场价值的技术和应用。

　　币退烧了，但链不是假的

　　“比特币之所以那么火，靠的是技术以外的心理、社会因素；它是第一个‘去中心化’的货币，可以吸引有相同理念的程序员加入和推广。”王羽说，“模仿比特币的各种币，不可能有比特币那么旺的人气，这不是技术原因。它们要吸引参与者，就得有一些特别的理念和附加的价值。但真正为了理念来投资币圈的人，很少。”

　　或许是预料到币圈热度难以为继，此前在虚拟货币热炒中挖得第一桶金的一些企业早已转型。

　　一位相关专家告诉科技日报记者，例如比特大陆从IC设计入手开始研发AI芯片，并且发现了比特币系统早期存在的漏洞，并提出了修复方案。

　　对于链圈，企业和国家层面有了更清楚的认识，也更容易接受区块链的应用。2018年5月，工信部信息中心正式发布《2018年中国区块链产业发展白皮书》，明确了产业发展的6大趋势。其中展示了大量有核心专利、软件著作权的区块链技术解决方案。

　　王羽说：“很多人早就在做区块链，比特币火之前就开始了，所以不会受影响。很多大企业也确定了区块链落地的重点方向。”

　　币圈“退烧”，让链圈也逐渐“拨开迷雾”。王洪表示，“今年落地的项目越来越多，对于新技术市场有一个认识的过程，热炒往往帮助人们了解这个新事物，有核心技术的公司才能在‘大浪淘沙’中留下来，并推动区块链技术真正走向应用。”

　　（科技日报北京8月15日电）　

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