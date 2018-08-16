7家支付公司收央行罚单 现代金控今年被罚5次

每经记者 边万莉 每经编辑 姚祥云

又一批支付机构收到央行罚单，支付行业严监管态势依然在持续。

近日，央行南宁中心支行、央行营业管理部（北京）、央行成都分行公布了对7家支付机构的处罚单，罚款金额从1万元到19万元不等。这7家公司被处罚大多是因为违反了银行卡收单业务规定和《非金融机构支付服务管理办法》相关规定。

值得一提的是，7家被处罚的支付公司中，现代金融控股（成都）有限公司（以下简称现代金控）今年已经分别被人民银行合肥中心支行、郑州中心支行、南昌中心支行、兰州中心支行处罚，加上此次处罚，累计已经5次受罚。苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言向《每日经济新闻》记者表示，第三方支付领域主要的监管规则都已经落地，行业监管已经趋于常态化。

本批处罚金额最高为19万

8月15日，央行营业管理部（北京）公布了对北京广聚福支付有限公司（以下简称广聚福）的处罚单。广聚福因违反《支付机构预付卡业务管理办法》的相关规定，被罚1万元。

最新公布的领取央行罚单的支付机构还有北海石基信息技术有限公司（以下简称北海石基）、成都摩宝网络科技有限公司（以下简称摩宝支付）、现代金控、北京雅酷时空信息交换技术有限公司（以下简称雅酷时空）、资和信电子支付有限公司（以下简称资和信）、北京繁星山谷信息技术有限公司（以下简称繁星山谷）。

其中，雅酷时空、资和信、繁星山谷被分别罚款2万元、1万元、7万元，违法行为类型主要是违反《非金融机构支付服务管理办法》的相关规定。相比之下，成都分行的罚款金额较高。其中，摩宝支付因违反网络支付业务和银行卡收单业务相关规定，被处以13万元的罚款；现代金控因违反银行卡收单业务相关规定，被罚款9万元。

北海石基因违反非金融机构支付服务管理、银行卡收单业务和网络支付业务相关法律制度规定，被给予警告和罚款19万元，是本批次中处罚金额最高的公司。据央行资料显示，北海石基于2014年7月10日获得支付业务许可证，有效期至2019年7月9日，其许可业务类型为互联网支付。

薛洪言告诉《每日经济新闻》记者，支付作为金融行业甚至整个经济活动的基础设施，经济金融活动的各种风险都有可能通过支付环节显现出来，并集中在反洗钱、收单商户管理、备付金管理、无证经营等方面出现问题。支付领域的问题不断在客观上造成了支付领域罚单不断的表象。

他还表示，支付机构有规不依，市场竞争压力和生存压力也是重要的原因。支付属于微利经营行业，且市场份额高度集中，一些大中型支付机构通过多元化增值业务实现盈利，也有不少机构铤而走险，通过违规经营获取利润。

现代金控被罚9万元

这次被处罚的7家支付机构中，现代金控已是今年第五次收到央行罚单。此次央行成都分行公布的罚单显示，现代金控因违反银行卡收单业务相关规定，被处以9万元的罚款。

2018年7月18日，现代金控甘肃分公司因违反《银行卡收单管理办法》、《非金融机构支付服务管理办法》等相关规定，被央行兰州中心支行责令限期整改，给予警告，并处以3万元罚款；2018年7月6日，现代金控安徽分公司因违反银行卡收单业务相关法律制度规定，被央行合肥中心支行责令限期改正，给予警告，并处9万元罚款；2018年6月28日，现代金控河南分公司因违反《银行卡收单管理业务管理办法》、《非金融机构支付服务管理办法》等相关规定，被央行郑州中心支行处以3万元罚款；2018年5月9日，现代金控江西分公司因违反《非金融机构支付服务管理办法》、《银行卡收单管理业务管理办法》被央行南昌中心支行罚款1万元，并限期改正。不难看出，现代金控连续吃罚单的主要原因是违反银行卡收单业务相关规定。

公开资料显示，现代金控成立于2010年，法定代表人廖晓露。2011年12月22日，现代金控首次获得支付业务许可证，当时所允许的业务类型是互联网支付、银行卡收单；并在去年6月顺利续展，有效期延至2021年12月21日。目前，现代金控的许可业务类型主要是互联网支付（全国）、银行卡收单（除吉林省、青岛市以外地区）。