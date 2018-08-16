来源：北京商报

从“糖果”到苹果 巴菲特投资画风悄变

在成为苹果第二大股东后，巴菲特仍不满足。美国东部时间14日，伯克希尔-哈撒韦公司向美国证监会递交的报告显示其在今年二季度增持1240万股苹果股票，增幅5.2%。曾经对科技股避之不及的巴菲特似乎换了画风，与其说这是对高科技产业的认可，不如说是看中iPhone作为科技消费品的定位。

加仓新欢苹果

在今年二季度连续增持苹果之后，巴菲特领导的伯克希尔目前共持有约2.52亿股苹果股票，季末市值约466亿美元。而一季度，伯克希尔增持的7420万股就使苹果取代了富国银行，成为伯克希尔最大持仓。

“争气”的苹果没有辜负这份厚爱。在科技明星们纷纷因业绩增速放缓而陷入股价下跌的困境时，苹果的股价屡屡攀升，本周一市值达到1.01万亿美元，连续8天稳坐“万亿俱乐部”宝座。1万亿美元意味着苹果目前的市值超过了两个阿里巴巴（市值接近4700亿美元）的总和，约为美国2017年GDP的1/20。作为公认的全球最赚钱公司，苹果向外界证实了自己无可匹敌的吸金能力。

对于“旧爱”富国银行，巴菲特表示，虽然曾经曝出虚开账户的丑闻，富国银行仍是有吸引力的长期投资。不过，巴菲特的实际行动却显示了他的失望，二季度伯克希尔减持富国银行450万股，减持股份数量为一季度减持规模172万股的2.6倍，持仓降至约4.52亿股，季末市值约251亿美元，富国银行沦为其二季度末的第二大持仓。

手握大把现金流的巴菲特深谙花钱之道，把握市场变化的风向，并及时优化伯克希尔1800亿美元的股票投资组合。在他精准的眼光下，伯克希尔成了“赚钱巨兽”，2017年该公司的保险业务收入655亿美元，占比达27%，制造业收入达504亿美元，占比21%，供应链巨头Mclane则贡献了498亿美元的收入。

巴菲特的“护城河”

巴菲特从未有愧于“股神”这个称号。50多年来，巴菲特获取的年均投资回报率高达20.74%。期间，仅在2001年和2008年两年分别录得-6.2%和-9.6%的亏损。

这一功绩与巴菲特的“护城河”理论息息相关。好行业、好管理层、大公司是巴菲特投资的基础，也是他选股时的主要参考因素，好的企业应有强劲的品牌或商业模式，为竞争者设置更高的入场壁垒，即价值投资以“护城河”理论为基准。

今年5月5日，美国内布拉斯加州奥马哈小城的体育馆内座无虚席，数万人参加了伯克希尔2018年股东大会，一场股神和科技狂人马斯克之间的糖果之争，让巴菲特的“护城河”理论再次吸引众人的目光。

“公司当然应该努力修筑护城河，时刻注意保持护城河安全。埃隆可能把某些领域的情况说反了，”巴菲特在奥马哈的股东大会上表示。“我觉得在糖果行业他就不能这么说。”但一向以狂傲著称的科技狂人马斯克却认为“护城河”没用，使一个企业有生命力最重要的是创新，“我要修一条真的护城河，里面填满糖果。沃伦·巴菲特肯定忍不住要投资！”

对时思糖果公司的花生薄片糖情有独钟的巴菲特认为“护城河”相当重要，“时思糖果就是家护城河很宽的公司，因为客户非常忠诚稳定，尤其在美国西岸，其他巧克力连锁店对手很难抢生意”。1972年伯克希尔收购了时思糖果，后者在1972-2013年，年均收益增速为20.9%，略超过伯克希尔同期20.2%的年均收益增速。

“老古董”的转变

马斯克的攻击不无道理，高科技和互联网的飞速发展，已经超出了华尔街的预期。如今，5家科技公司（Facebook、苹果、亚马逊、Netflix和谷歌母公司Alphabet）获得的收益约占标准普尔500股指所获收益的一半。

就连曾经对科技股避而不及的巴菲特也坦言低估了亚马逊的潜力，“我在谷歌和亚马逊上做了错误决定。我们曾经考虑投资。我犯了一个错误”。不过，“老古董”其实并没有老，年逾七十的巴菲特一直在以积极的心态拥抱这个已经变化的“新世界”，不断突破和完善自己的投资体系。

不过，没人可以永远站在时代前列，近几年巴菲特的投资收益曲线开始放缓，在错过互联网的高速列车之后，巴菲特也在逐渐转换观念。从2016年开始买入苹果，并成为苹果的粉丝，“它是一家令人难以置信的企业，我们非常喜欢他们活动的经济效益”。

其实，巴菲特转换画风并未偏离自己的“价值投资”轨迹，巴菲特认为苹果的科技产品具有极强的消费黏性，这家科技公司已经不单单是一只科技股，而成为了科技股与消费股的合体。“苹果生产的是我能理解的一种消费产品”。近年来，巴菲特投资风格有很大改变，开始重仓IBM、苹果、比亚迪等科技股。

对于科技公司而言，巴菲特一直强调的“护城河”比其他任何行业都更加难建立，空前激烈的竞争，超乎想象的技术迭代速度，霸主地位将很难取得。但对巴菲特来说，他的投资理念早已从通过投资公司获得收益，向持有公司而使其提升价值的方向转变。押宝苹果，也许正是看中了其长远的价值。

北京商报记者 陶凤 实习记者 汤艺甜/文 李烝/制表