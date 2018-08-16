来源：北京商报

陆奇的下一站：中国创投圈

离开百度3个月的陆奇终于确定了职业新走向。8月15日，Y Combinator（以下简称“YC”）宣布中国作为美国市场外展开业务的首个国家，百度前高管陆奇担任YC中国创始人及CEO。这是近期继Facebook透露在华设立孵化器之后，又一家进入中国孵化器市场的美国头部企业。不过业内人士表示，目前国内创投竞争激烈，孵化器的定义较鸡肋，单纯做孵化器前途堪忧。

陆奇确定下一站目标

在8月15日之前，陆奇离任百度集团总裁兼COO职务后的去向还是科技圈中的谜。毕竟这个百度“功臣”在加入百度前就拥有“豪华”的履历背景：先后任职雅虎和微软，并在2013年晋升为微软集团全球执行副总裁。以上经历让陆奇被公认为硅谷华人高管中最有权势的代表。

在百度的16个月，陆奇从产品架构、组织架构和人事调整等多方面改革，为百度聚焦AI和信息流的战略夯实了基础。2018年5月百度宣布离任百度高管职位，6月中旬辞任爱奇艺董事会和薪酬委员会所任职位，并在7月起不再担任百度集团总裁兼COO职务，此后，陆奇加盟阿里、腾讯、小米及滴滴等互联网头部企业的传闻不断。

加入YC前，陆奇的最新职务是拼多多独立董事兼薪酬委员会主席，此消息曾令业内颇感意外，此次加盟YC让创投圈夹道欢迎，其中创业黑马董事长牛文文表示，“创业服务业喜迎新代言人”。科技圈则形成两派声音，有观点认为，“陆奇的选择很赞，没有比创业投资更激动人心的工作了”。另有声音则指出，“YC选择陆奇是上佳选择，反之则不一定，YC入华的意义远大于吸引陆奇加入”。

事实上，从陆奇爱挑战的性格上看，这样的选择或许容易被理解。在履新的沟通会上，陆奇表示，自己将担任YC中国的创始人和CEO，全面负责在中国组建YC中国的团队，拓展YC中国的业务。同时，也将担任YC全球研究院院长，在美国西雅图的YC研究院总部，推动科技研究。

对于入职YC,陆奇自己的解释是“天时地利人和”，“考虑完全部因素，YC是我唯一剩下的选择”。在他看来，继续在大公司做规模大、强度高的工作已经不适合自己。“加上我们正处在大规模技术驱动创新的前夜，需要设计新的机制和环境推动和拥抱这样的挑战，尤其是跨太平洋的合作，且中国处在一个尤其需要新生态的阶段。”这是他选择YC的天时和地利。

在人和方面，陆奇则提到他与YC两位高管的私交。因为认同YC，陆奇曾按照YC模式创立过必应基金，后来发展成微软风投。在他与YC总裁、OpenAI联席主席Sam Altman的沟通中，陆奇发现双方的理念和情怀高度一致。

比达咨询分析师李锦清认为，“虽然有多家国内科技公司都邀请陆奇加盟，但是从竞争维度来看，科技企业决战AI已是现状而不是趋势，搭建过百度AI架构的陆奇，出于竞业协议的考虑，入局创投圈可能是少有的选择之一”。

对于为何加入拼多多任独立董事，以及未来YC中国与拼多多是否有进一步合作时，陆奇对北京商报记者称，“从个人角度来讲，会适当与一些高科技企业进行交流和互动，其中一种方式就是担任独立董事，前提是我认为我有能力帮助这些企业成长和发展”。

陆奇进一步表示，接下来工作重点会放在YC和YC中国，但在其他公司任职独立董事和发展YC中国会同步进行，毕竟创新生态非常大，YC和YC中国有很多工作要做，个人会持续地有机会帮助一些公司更好地成长，两者都会考虑继续做下去。

YC首次拓展海外市场

诚如陆奇对YC的褒奖，YC在美国的确拥有一张优秀的成绩单。

据了解，YC成立于2005年，是历史上第一家创业加速器公司，总部位于美国，已投资超过1900家初创公司，包括短租平台Airbnb、云储存服务供应商Dropbox、数字支付供应商Stripe等，截至目前累计加速的公司超过1900家，所投公司总估值1000亿美元，总融资规模超过180亿美元，有15家估值超过10亿美元的独角兽公司。

据陆奇介绍，YC的独特之处在于提供早期投资资金换取少量股份。YC为初创公司提供12万美元的投资并获取7%的股权；一年举办两次为期3个月的培训；YC校友网络资源等。

不过，有业内人士指出，在美国YC用12万美元换取7%股权的条件近乎苛刻，目前越来越多的优质项目不再“迷信”YC，这使得YC产出优质项目的能力下降，口碑也一再下滑。如果入华后YC继续沿用这样的投资打法，在国内活跃的风投环境下，可能举步维艰。

尽管如此，YC还是把对中国市场的野心落地为行动，让中国成为YC首次对海外扩张的市场。Sam Altman表示：“中国是全球科技创新发展的中流砥柱。我们需要一个深谙技术之道、贯通中美文化、与YC志同道合的顶尖人才来组建YC中国团队，持续发力中国市场和深耕科技研发。”

据陆奇介绍，YC的中国团队将由中国的人才组建、为中国的创业者和经济发展服务、成为中国社会的组成部分。YC中国的新业务会包括：创业孵化、人才培训、科研和公益。

在以上四项业务中，陆奇认为最先开始的就是孵化营。他表示，孵化营会是YC本地化的第一个尝试，但同时它会吸取YC的核心部分：YC创始人Paul Graham 所总结设立的孵化营流程、培训内容等方法论；超过4000人的YC校友网络，校友们会帮助后来的创业者，而且对于中国创业者来说，世界各地的校友网络能够为出海企业搭建通道；YC品牌，被YC孵化的企业相当于得到了认可和背书，更容易获得投资机构的青睐。

陆奇进一步补充，YC中国可能会自己开发创业课程。YC中国的研究院会设立在YC全球研究院下，并和中国的科研机构建立合作。公益业务是希望重点解决新技术对人们就业造成的影响。在人才吸引上，陆奇则希望搭建一个合伙人-兼职合伙人-社区的结构。

纯孵化器定位受质疑

在YC入华前不久，美国社交网站Facebook也以孵化器的形式落地中国。2018年7月， Facebook于杭州成立独资公司脸书科技（杭州）有限公司。对于设立此公司目的，一位来自Facebook的发言人向媒体回应称：“我们希望在浙江建立一个创新中心，以支持中国的开发者、创新者和创业公司。”

作为一个拥有多条产品线的海外互联网企业，做孵化和加速可以提供的产业资源要比单纯的孵化器更深入，在国内此类孵化器也不在少数，联想之星、腾讯众创空间等均是有自身产业扶持的孵化器。同时，国内风险投资和私募股权投资等领域的发展也让纯孵化器的定位饱受争议。

“之前，孵化器区别于风险投资、私募股权投资等投资机构的地方在于，资金帮助少，但可以提供场地、培训、学习、社交圈等服务，这也是YC提到的特点，但是这样的界限现在正在模糊。”李锦清认为，“创投圈的竞争越来越激烈，创业者的胃口也越来越大，投资机构也更加重视投后业务，这让孵化器的定位显得有些鸡肋。在中国只做孵化器非常难，基本没有成功过，最后都沦为联合办公。”

他进一步说，“现在初创企业要想获得孵化器提供的那些基础条件的便利性越来越高，成本也越来越低。孵化器的本质我觉得还是提供有价值的增值服务，但成本别那么贵”。

不过身在创投圈的章艺（化名）告诉北京商报记者，“孵化器关注的更多是偏种子轮天使轮的企业，他们投出的上市公司并不多，风险投资的投后服务主要集中在人力、市场、财务和法务等方面，更多的提供战略性的意见，这一点还是与孵化器有较大差异”。

值得注意的是，以创业孵化器的概念在2009年被李开复带入大众视野的创新工场已在多年前转型，将更多精力转向早期投资。

北京商报记者 魏蔚 赵述评/文 代小杰/制表