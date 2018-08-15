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SEC向特斯拉发传票 要求详细说明私有化计划

SEC向特斯拉发传票 要求详细说明私有化计划
2018年08月15日 23:36 新浪科技
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SEC向特斯拉发传票 要求详细说明私有化计划
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　　新浪科技讯 北京时间8月15日晚间消息，据《福克斯商业新闻》（FOX Business News）报道，美国证券交易委员会（以下简称“SEC”）加强了对特斯拉私有化的调查力度。

　　报道称，针对特斯拉的私有化计划，SEC已经向特斯拉发出了传票。

　　特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）上周宣布，他正考虑以每股420美元的价格将特斯拉私有化。其目的是让特斯拉摆脱作为一家上市公司所面临的束缚，以营造更好的运营环境。

　　由于马斯克率先在Twitter上宣布了特斯拉的私有化计划，SEC此前已经对特斯拉展开调查，评估马斯克在Twitter上所说的“资金已有保障”是否属实，以及他为何选择在Twitter上发布该声明，而不是通过监管文件。

　　如果SEC认定马斯克有意通过Twitter推高股价，马斯克可能要为此承担法律责任。

　　但本周一，马斯克在特斯拉网站上发表文章，对相关问题进行了一一解答。他说，之所以要公开私有化计划，是想让所有投资者了解这一情况，这也是他们的权利。

　　马斯克还强调，他所发表的这些声明，包括这篇博客文章，都是以潜在竞购者的身份发布的。

　　至于他所说的“资金已有保障”，马斯克解释说：大约2年前，沙特阿拉伯主权基就曾数次接触过，讨论特斯拉私有化事宜。上个月，双方再次举行会议，给马斯克留下的印象是：他们拥有足够的资金确保以每股420美元的价格将特斯拉私有化。

　　马斯克在文章中还称：“在确定私有化之前，我会提供有关私有化计划的详细信息，包括资金来源，但目前还为时尚早。”

　　据特斯拉称，到目前为止尚未接到来自马斯克的正式的私有化要约。但昨日，特斯拉已成立一个由三名独立董事组成的特别委员会，代表公司评估马斯克的私有化提议。(李明)

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