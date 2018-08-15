郭为卸任神州数码董事长：正常调整 仍管3家上市公司

近日，神州控股旗下的一个骨干平台神州数码软件有限公司（简称“神州数码软件”）发生人事变动，郭为卸任董事长，辛昕卸任总经理，郭京申、孙洋分别接任上述职位。

对于此次人事调整，神州控股8月15日在声明中表示，神州数码软件有限公司是神州控股子公司之一，此次仅为神州控股子公司管理人员正常调整。郭为仍然担任神州数码控股有限公司董事局主席兼CEO一职。

声明称，郭京申现担任神州控股首席战略官兼智慧城市服务集团总裁，同时担任神州数码软件有限公司董事长。

一位神州数码集团内部人士表示，神州数码软件是神州控股旗下公司，主要承载一些软件相关的业务，“郭总还是神州控股（00861.HK）、神州信息（000555.SZ）、神州数码集团（000034.SZ）这三家上市公司的董事长，这个完全不影响公司运作。”

神州数码系2000年从联想集团分拆出来，原本专注于IT产品分销，后转型IT服务，聚焦软件服务、智能城市领域。目前神州数码系拥有三家上市公司，分别是神州控股、神州信息和神州数码集团。

其中，神州数码软件公司在神州控股属于骨干子公司。神州控股通过神州数码软件公司控股神州信息（000555.SZ），持股40.43%。神州数码集团则是从神州控股分拆部分业务单独在A股上市，目前神州数码集团和神州控股是独立的两家上市公司，没有股权关系。但三家上市公司实际控制人均为郭为。

神州数码软件在一份2017年的债券发行文件中提及，该公司是在中国大陆IT服务板块的运营主体。在投资方面，公司将对下属投资子公司在中国大陆的投资活动进行集中管理，选择与现有业务产生协同效应并在细分行业中处于领先地位的企业进行并购整合。

发行文件显示， 2014-2016年及2017年1-3月，神州数码软件实现营业收入分别为66亿元、 68亿元、80.8亿元和16.3亿元；公司净利润分别为3.15亿元、3.77亿元、2.67亿和 963.85万元。