特斯拉私有化背后 现金流崩塌已经开始

来源：点拾投资

作者：朱昂

就在一周前的8月7日，钢铁侠Elon Musk在推特上宣传可能将特斯拉私有化，以避免来自空头和股价波动对于公司经营的影响。私有化价格在420美元，比当时的股价高了20%。昨天，Musk又发布了公开信，声称资金来自沙特的主权基金。那么我们是如何看待特斯拉私有化的呢？

全美历史上最大的私有化事件

如果特斯拉最终在420美元价格被私有化，那么对应的市值在820亿美元，算上通货膨胀的话，会成为美国历史上最大一笔私有化交易，超过了1989年食品公司纳贝斯克私有化案例。当时这个案例最终被写成了著名的《门口的野蛮人》。Musk在特斯拉的经营上保持了特立独行。包括在分析师电话会议中，曾经多次和券商分析师发生争吵，之前当分析师问Musk关于现金流问题时，他甚至说问题太无聊了，不如去Youtube看视频有意思。

同时，私有化消息的公布时间也让人感到诧异。一般来说这种重大信息都会在非交易时间，或者股票停牌的时候宣布。而Musk直接选择了在股票交易时间发推特，也导致在消息公布之后特斯拉股价出现大涨，最终被SEC停牌。Musk认为他这样做的目的是“对于所有股东信息都公开透明”。

当然Musk的行为对于股东来说是不错，绝大多数公司在私有化之前希望信息越保密越好，甚至不少公司希望打压股价，最终在一个非常低的价格公布私有化方案。这种例子无论是美国公司，还是一些中概股私有化，都层出不穷。而Musk是在所有人完全没有准备的时候，直接在公开社交媒体平台公布了私有化的信息。如果最终特斯拉私有化成功，将不仅仅是美国历史上最大的私有化案例，也是最特殊的一次，这一点也和Musk特立独行的性格完全匹配。

私有化背后，无法回避的现金流问题

私有化背后的逻辑是什么呢？故事还是要回到特斯拉无法回避的现金流问题。从价值投资角度看，购买一个企业就是基于其长期现金流的折现。这些年大家越来越在意DCF模型，看重一个公司最终创造现金流的能力。你可以今年不赚钱，明年不赚钱，但你最终必须要创造很强的现金流，可能一次赚钱就把前期的投入都赚回来了。无论是亚马逊还是奈飞，都是这种商业逻辑。这些科技公司可能今天的利润不多，但其长期赚钱的能力越来越强。但是特斯拉呢？我们一直没有看到这一点。

从下面这张图中我们看到，伴随着新车型的推出，特斯拉的自由现金流状况越来越差。从2010年4季度开始，特斯拉只有2个季度的自由现金流是正，其他都是负的。公司的故事越讲越大，但是债务状况却更加的恶化。好在美国融资成本比较低，而钢铁侠Musk的个人商誉还是很强，总是能够以低成本价格融到钱，解决企业的问题。在今年年初，特斯拉的信用评级已经被穆迪下调。公司目前有超过100亿美元的负债。而且未来的投资并不会小，包括在中国建厂，推出新的混合SUV车型。

根据Musk个人的持股，未来私有化特斯拉需要660亿美元的资金，或许全世界也只有沙特的黑金帝国和孙正义的远景基金有能力做这一次私有化。目前Musk宣布的沙特基金已经持有特斯拉超过5%的二级市场股票。Musk本人也是一直诟病资本市场对其看的过于短期。但是任何一个投资者，看到特斯拉如此糟糕的债务和现金流，一定会提出质疑的。

只是那些所有用行动质疑特斯拉：做空的投资者，最终都没有赚到钱。特斯拉是一个非常有意思的标的，你可以看空特斯拉，提出大量的质疑，但是似乎从来没有人能在特斯拉身上做空赚钱。每一次你觉得股价不行了，都会发生一些打你脸的事情。这也是为什么，此前做空特斯拉的绿光资本创始人大卫。埃因霍温，根本没有赚钱。Musk还給他寄了一件Short体恤衫，来讽刺他的做空。

特斯拉的模式是否有瑕疵？

特斯拉终极的商业模式是什么呢？从某种意义上，特斯拉或许希望成为苹果。苹果横空出世，颠覆了原来的功能机，告诉大家智能机到底是什么。在科技的变革中，新进入者是没有任何历史负担的，可以实现完全对于原有利益集团的颠覆。我们看到后来诺基亚，摩托罗拉都尝试推出过智能机，但他们的历史负担导致无法在这一块完全集中精力和资源。

在汽车领域，特斯拉也有着新进入者的优势，没有任何的历史负担，只生产电动车。销售模式也和苹果类似，采取直营店体验式，单一SKU的模式。然而特斯拉并不是苹果，苹果是真正的软件公司基因，其生产是外包出去的，属于比较轻资产的公司。而特斯拉的生产都是在自己手里，需要大规模的投入，属于比较重资产的模式。

特斯拉的商业模型中，意味着只要生产一辆车，就能卖得出去。但是对于任何汽车公司来说，这种模式都是无法做大的。最终一定会有一部分客户买你的车，一部分人不买。许多人在纠结特斯拉何时能够达到每周5000辆的产能。但是未必每一部生产出来的Model 3都能销售出去。而且目前看，大部分销售的Model 3都是3.5万美金价位的，这意味着特斯拉在销售上根本赚不到钱，也是现金流不断恶化的原因。如果把研发和销售管理费算上，每一部Model 3就要负担1.5万美元的成本，这还不包括制造和原材料成本。

而且我们说过很多次，汽车是难以建立网络效应的，不像苹果手机的用户。用户数越多，对其IOS系统的粘性就越大。汽车可能会有用户驾驶数据的信息，但背后能形成多少网络效应需要被强烈质疑。

从商业模式上，特斯拉是有瑕疵的。通过现在的大规模投入，未必能在未来实现网络效应带来的壁垒，这点和亚马逊、奈飞都有本质的不同。而且在汽车软件部分，也有互联网巨头开始进行开发。未来不排除苹果和谷歌会销售自己的软件操作系统，和传统汽车厂商一起合作。

最后，一般真正的私有化需要比较长的时间。所以特斯拉的私有化最终会如何，结局并没有定夺。作为Musk，他一定希望特斯拉越快私有化越好，因为其账面现金流已经不支持长期的烧钱运营了。