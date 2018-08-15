新浪科技> 业界 > 正文

广汽两名前高管加盟恒大法拉第未来

广汽两名前高管加盟恒大法拉第未来
2018年08月15日 14:37 第一财经
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新造车势力鱼贯而出，除了比拼产品设计制造、融资等能力之外，人才队伍搭建也是关键一环。新闯入造车领域的恒大集团，如蔚来、小鹏等诸多新造车势力企业一样，从传统车企“撬走”高层。

　　8月14日，恒大法拉第未来智能汽车（中国）集团在广州正式揭牌，该企业管理层也同时集体亮相，包括恒大集团总裁兼法拉第未来集团董事长夏海钧，恒大高科技集团副总裁、恒大健康副董事长兼恒大法拉第未来智能汽车（中国）集团董事长彭建军，以及恒大法拉第未来智能汽车（中国）集团总裁袁仲荣和恒大法拉第未来智能汽车（中国）集团COO高景深等。第一财经记者发现，袁仲荣、高景深皆是来自广汽集团的前高管。其中，袁仲荣是经营管理经验丰富的老汽车人，在1997年加入广汽，曾担任过广汽丰田董事长、广汽副总经理等职位，他是去年8月辞去广汽集团董事、副董事长的职位，如今加入造车新势力的队伍。而原广汽丰田副总经理高景深则是在2015年跳槽乐视到出任乐视超级汽车（中国）有限公司副总裁，现又加盟恒大法拉第未来智能汽车（中国）。

　　恒大法拉第未来智能汽车（中国）集团由恒大法拉第未来控股（香港）有限公司在国家市场监督管理总局登记注册，注册资本金20亿美元，法人代表为彭建军。作为法拉第未来在中国的运营总部，恒大法拉第未来智能汽车（中国）集团将全面负责法拉第未来在中国的技术研发及所有生产经营管理。

　　彭建军谈及恒大法拉第未来的十年战略规划。他表示，该公司计划在中国华东、华西、华南、华北和华中地区，建设五大研发生产基地。十年后，年产能计划达到500万辆，FF91、FF81等多系列多车型产品面向全球市场，覆盖高端、中端及入门级，打造互联网智能出行生态，全面满足快速增长的不同市场需求。

　　500万辆的新能源汽车产能对于一家造车新势力而言是一大考验，即使对于大众、丰田等传统车企巨头来说也不容易实现。按大众的规划，2025年新能源车将占大众新车销量的25%。按丰田的规划，2030年实现电动化汽车年销量达到550万辆以上，其中纯电动车与氢燃料车达到100万辆。

　　今年上半年，全球新能源汽车销量为75.8万辆，其中近一半来自中国市场。根据彭博新能源财经（BNEF）的最新长期预测，随着新能源汽车对内燃机汽车在成本方面逐渐建立起领先优势，到2025年全球新能源汽车的销量将从2017年的110万辆增至1100万辆，而2030年将继续攀升至3000万辆。中国将引领这场变革，2025年在全球新能源汽车市场中的比例将接近50%。

　　不过，恒大对新能源汽车的未来发展更乐观些。夏海钧今日表示，目前世界上已有不少国家出台了禁售燃油车的时间表，发展新能源汽车是大势所趋。未来十年甚至更长的时期内，新能源汽车的产销都将保持高速增长，10~20年后新能源汽车的年销量可达几千万辆，甚至上亿辆，前景非常广阔。

　　正是看中全球汽车产业变革的发展契机，今年6月，恒大正式入主美国新能源汽车公司法拉第未来（下称“FF”），恒大集团旗下恒大健康（00708.HK）以67.46亿港元收购香港时颖公司100%股份，从而获得45%的SmartKing公司股份。SmartKing是香港时颖公司与以贾跃亭为代表的FF原股东在2017年11月以合资模式设立了一家新公司，SmartKing全资持有“FF美国”和“FF香港”，其中位于广州南沙的睿驰研发生产基地是由FF香港全资持有。而睿驰智能汽车（广州）有限公司已于今年7月24日正式更名为恒大法拉第未来智能汽车（广东）有限公司。

　　入股FF，被视作恒大布局高科技产业的第一次实质性行动。此前，该集团曾宣布，公司计划投资1000亿进军高科技产业，重点布局新能源、人工智能、机器人等领域。不过，此次投资也是有条件的。投资完成后，贾跃亭等原股东持有FF 33%的股份以及1：10的投票权，尽管恒大方面对于贾跃亭还是给予了相当优惠的条件，但同时要求FF在明年一季度量产首批电动车，否则FF的原股东将失去对FF的大部分投票权。

　　彭建军今日称，目前FF91首台白车身已运抵美国汉福德生产基地，正式开始FF91的整车组装工作，包括工程测试在内的各类严格测试也在同步推进，全力确保在2019年第一季度FF91按时达到量产的目标。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有