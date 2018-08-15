广汽两名前高管加盟恒大法拉第未来

新造车势力鱼贯而出，除了比拼产品设计制造、融资等能力之外，人才队伍搭建也是关键一环。新闯入造车领域的恒大集团，如蔚来、小鹏等诸多新造车势力企业一样，从传统车企“撬走”高层。

8月14日，恒大法拉第未来智能汽车（中国）集团在广州正式揭牌，该企业管理层也同时集体亮相，包括恒大集团总裁兼法拉第未来集团董事长夏海钧，恒大高科技集团副总裁、恒大健康副董事长兼恒大法拉第未来智能汽车（中国）集团董事长彭建军，以及恒大法拉第未来智能汽车（中国）集团总裁袁仲荣和恒大法拉第未来智能汽车（中国）集团COO高景深等。第一财经记者发现，袁仲荣、高景深皆是来自广汽集团的前高管。其中，袁仲荣是经营管理经验丰富的老汽车人，在1997年加入广汽，曾担任过广汽丰田董事长、广汽副总经理等职位，他是去年8月辞去广汽集团董事、副董事长的职位，如今加入造车新势力的队伍。而原广汽丰田副总经理高景深则是在2015年跳槽乐视到出任乐视超级汽车（中国）有限公司副总裁，现又加盟恒大法拉第未来智能汽车（中国）。

恒大法拉第未来智能汽车（中国）集团由恒大法拉第未来控股（香港）有限公司在国家市场监督管理总局登记注册，注册资本金20亿美元，法人代表为彭建军。作为法拉第未来在中国的运营总部，恒大法拉第未来智能汽车（中国）集团将全面负责法拉第未来在中国的技术研发及所有生产经营管理。

彭建军谈及恒大法拉第未来的十年战略规划。他表示，该公司计划在中国华东、华西、华南、华北和华中地区，建设五大研发生产基地。十年后，年产能计划达到500万辆，FF91、FF81等多系列多车型产品面向全球市场，覆盖高端、中端及入门级，打造互联网智能出行生态，全面满足快速增长的不同市场需求。

500万辆的新能源汽车产能对于一家造车新势力而言是一大考验，即使对于大众、丰田等传统车企巨头来说也不容易实现。按大众的规划，2025年新能源车将占大众新车销量的25%。按丰田的规划，2030年实现电动化汽车年销量达到550万辆以上，其中纯电动车与氢燃料车达到100万辆。

今年上半年，全球新能源汽车销量为75.8万辆，其中近一半来自中国市场。根据彭博新能源财经（BNEF）的最新长期预测，随着新能源汽车对内燃机汽车在成本方面逐渐建立起领先优势，到2025年全球新能源汽车的销量将从2017年的110万辆增至1100万辆，而2030年将继续攀升至3000万辆。中国将引领这场变革，2025年在全球新能源汽车市场中的比例将接近50%。

不过，恒大对新能源汽车的未来发展更乐观些。夏海钧今日表示，目前世界上已有不少国家出台了禁售燃油车的时间表，发展新能源汽车是大势所趋。未来十年甚至更长的时期内，新能源汽车的产销都将保持高速增长，10~20年后新能源汽车的年销量可达几千万辆，甚至上亿辆，前景非常广阔。

正是看中全球汽车产业变革的发展契机，今年6月，恒大正式入主美国新能源汽车公司法拉第未来（下称“FF”），恒大集团旗下恒大健康（00708.HK）以67.46亿港元收购香港时颖公司100%股份，从而获得45%的SmartKing公司股份。SmartKing是香港时颖公司与以贾跃亭为代表的FF原股东在2017年11月以合资模式设立了一家新公司，SmartKing全资持有“FF美国”和“FF香港”，其中位于广州南沙的睿驰研发生产基地是由FF香港全资持有。而睿驰智能汽车（广州）有限公司已于今年7月24日正式更名为恒大法拉第未来智能汽车（广东）有限公司。

入股FF，被视作恒大布局高科技产业的第一次实质性行动。此前，该集团曾宣布，公司计划投资1000亿进军高科技产业，重点布局新能源、人工智能、机器人等领域。不过，此次投资也是有条件的。投资完成后，贾跃亭等原股东持有FF 33%的股份以及1：10的投票权，尽管恒大方面对于贾跃亭还是给予了相当优惠的条件，但同时要求FF在明年一季度量产首批电动车，否则FF的原股东将失去对FF的大部分投票权。

彭建军今日称，目前FF91首台白车身已运抵美国汉福德生产基地，正式开始FF91的整车组装工作，包括工程测试在内的各类严格测试也在同步推进，全力确保在2019年第一季度FF91按时达到量产的目标。