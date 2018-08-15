钢银电商上半年营收逾444亿元 钢铁业盈利好转

原标题：钢铁业盈利好转利好产业链，钢银电商上半年营收逾444亿元

作者：王世峰

钢铁行业盈利的好转正直接抬升周边一大批相关产业链条上的公司。

8月14日晚间，钢银电商（835092.SZ）公布了2018年上半年的财务报告。财报显示2018年上半年，钢银平台销售量1255.46万吨；公司实现营业收入444.20亿元，与上年同期相比增长39.83%；实现净利润6033.17万元，与上年同期相比增长281.59%。

对于电商平台而言，是否能降低交易成本，提供有效的增值服务，是平台能否持续盈利的关键。

在这方面，钢银电商相关负责人告诉第一财经记者，报告期内，钢银寄售交易服务收入320.18亿元，同比增长21.00%；供应链服务收入123.98亿元，同比增长133.69%，寄售、供应链服务营收双增长。钢银2018年上半年净利润同比增加281.59%，达到了6033.17万元，这也是钢银自16年盈利以来，持续盈利的第十个季度。

现在，围绕着钢厂、钢材、贸易商等角色进行资源配置优化的钢铁电商和供应链平台，传统的钢铁渠道环节众多，高成本而低效率。在2011年之前，中国钢材供不应求，卖方市场导致钢厂和贸易商都不关注渠道效率，因为各方都获得了高利润。2012年之后，钢铁业的产能过剩问题愈演愈烈，钢材难卖成普遍现象。兰格钢铁研究中心主任王国清向记者表示，从大趋势上看，提升卖钢效率显然是一个行业爆发的风口。作为钢铁电商平台，既可以通过汇集卖家的方式来吸引买家，也可以通过汇集买家的方式来吸引卖家。

经过近几年的发展，钢铁电商业务模式不断完善，服务在产业链的渗透率也愈来愈高。钢铁电商不仅加快了钢铁企业构建互联网经营渠道的步伐，还与实体经济形成了相互促进、互动、发展的格局。

2018年上半年在去产能、环保、贸易战等多边要素影响下，钢铁市场处于大幅震荡形势，钢铁市场价格也是波动频繁，不过报告期内，钢银平台销售量达1255.46万吨，其中日寄售交易量突破17.20万吨。记者走访不同钢铁采购商时发现，能够打通钢铁行业的上下产业链条是钢银电商得以保证用户粘性并最终转化为收益的关键。目前，钢银电商的平台企业用户数已超90000家。