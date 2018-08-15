知名分析师预测苹果2020年推AR眼镜 汽车要到2023年

新浪美股讯 北京时间15日消息，据美国《商业内幕》网站报道，曾多次准确预测苹果（209.75， 0.88，0.42%）产品的知名分析师郭明錤（Ming-Chi Kuo）在周二天风证券发布的一份研究报告中预测，苹果可能于2020年发布增强现实（AR）眼镜，并在2023年至2025年推出传说中的“苹果汽车”。

在这份报告中，郭明錤还表示，在本月较早时苹果市值突破1万亿美元后，未来市值还可能增长一倍，达到2万亿美元。他表示：“服务、AR和苹果汽车将创造苹果的下一个万亿美元市值。”

郭明錤预测，通过智能眼镜将数字和物理世界结合起来的增强现实将成为苹果的下一个主要用户界面（UI）。“我们预测AR是下一代革命性的UI；因此我们认为AR不需要任何杀手级应用程序，因为它已经是一个杀手级应用程序。”

他接着说：“我们预计苹果将通过提供AR眼镜创造的AR体验重新定义现有产品的用户界面，这款眼镜可能在2020年推出。”

郭明錤还对“苹果汽车”做了几点预测。他表示，这可能是苹果的下一个“明星产品”，并可能在2023年至2025年之间推出。他在报告中预测，苹果可能会将服务紧密整合到这款汽车上，这可能会让苹果进入汽车金融市场。