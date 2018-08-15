郭明錤：苹果汽车最早2023年推出 将推动市值超2万亿

新浪科技讯 北京时间8月15日下午消息，据科技博客AppleInsider获悉的消息，知名分析师郭明錤在向投资者发布的报告中探讨了苹果将如何把市值提高到2万亿美元。在发布第三季度财报后，苹果在本月初成为了美国上市公司中第一家市值达到1万亿美元的公司。

他认为，快速发展的服务组合、增强现实的未来发展前景以及神秘的苹果汽车项目将推动苹果市值迈向2万亿美元。

除了预计苹果汽车很可能在2023年至2025年推出以外，郭明錤对于传说中的“苹果汽车”项目并未提供过多信息。目前还不清楚郭明錤是如何推算出这一日期的，但是他预计苹果会抓住汽车市场的结构性转变机遇。

他特别提出，iPhone制造商会利用汽车市场因新技术推出而出现的“潜在巨大”换车需求。郭明錤并未提及具体的汽车功能，但是他相信目前的汽车市场已经发展得足够成熟，亟待迎接变革，这就很像是iPhone发布之前的智能手机市场。

“苹果领先的技术优势，例如AR，将重新定义汽车，并能让苹果汽车从同类竞争对手中脱颖而出。”郭明錤写道，“随着苹果借助汽车进入庞大的汽车金融市场，苹果业务将实现显著增加。和当前消费电子产品领域以及未来汽车领域的竞争对手相比，苹果能够更好地整合软件、硬件以及服务。”

苹果开发无人驾驶汽车的消息似乎在科技行业已经是一个公开的秘密。在2014年，关于苹果汽车的传言愈演愈烈。当时的报道称这家科技巨头计划从零开始打造自己设计的汽车。之后又有传言称苹果至今为止才开始初步讨论要在美国建立汽车工厂，显然这项计划比最初构想的要繁重得多。

随着项目不断取得进展，报道称苹果在寻求和BMW、Mercedes-Benz、Nissan、McLaren、Magna Steyr以及中国的比亚迪汽车等知名汽车制造商达成合作关系。但是由于合同争议，谈判以失败告终。争议的焦点之一便是谁将控制从车载计算机上收集到的司机数据。

苹果汽车项目的开发似乎是不缺钱的，它已经消耗了公司内其他部门的很多资源。曾有一段时间，负责项目的员工人数超过了1000人，这些员工都是汽车硬件、导航软件的专业人士。他们的任务重心是要重新思考汽车。

据知情人士透露，苹果野心勃勃进军汽车行业的计划终于露出了其佛山真面目，前项目领头人Steve Zadesky以及高管等项目负责人之间已经产生了一些争议。Zadesky在2016年离开苹果之后，项目被移交给了高管Bob Mansfield负责。在Mansfield的管理下，项目的重心将放在软件以及支持解决方案上，Titan团队人数被锐减，只剩下必要的工作人员。

苹果似乎在考虑用Titan团队剩余的人手开发一款无人驾驶的员工班车，不过，苹果前工程高管Doug Field在特斯拉供职近5年后宣布重返苹果，这又让外界对苹果汽车燃起希望。

除了苹果汽车之外，据预计，苹果会主要依赖其服务业务来获得主要营收流。由于苹果服务的固有盈利性，像Apple Music、iCloud、App Store以及AppleCare等服务能够适用于各式各样的硬件平台。

在最近的季度财报中，苹果的服务业务营收创下新高，达到95亿美元，再次打破上一个季度创下的纪录91.9亿美元。

在重新定义现有产品并推出例如增强现实以及无人驾驶汽车项目等新用户界面科技之后，预计苹果的服务业务能够取得进一步发展。

最后，郭明錤指出，苹果进军AR市场的努力预计将在短期内取得回报。他特别提出，苹果将在2020年发布基于AR技术的“苹果眼镜”。

“过去，苹果总是能够通过创新型用户界面重新定义现有产品以及新产品，例如说Mac鼠标、iPod控制键、iPhone多点触摸屏，从而实现业务增加。我们预计苹果会通过AR眼镜来提供AR体验，重新定义现有产品的用户界面。苹果AR眼镜很可能在2020年上市。”

多个传闻称，苹果正在开发AR头戴设备，将配备高清屏幕和先进的无线数据传输技术，以实现与一个相分离的处理盒通信。在郭明錤之前，分析师吉恩·蒙斯特（Gene Munster）预计苹果的这项可穿戴设备将在2021年推出。(一舟)