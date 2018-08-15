89天后，陆奇一箭三雕

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文/敲敲格

陆奇的去向终于尘埃落定。

8月15日，全球知名的创业加速器Y Combinator宣布正式进入中国，陆奇担任YC中国创始人及首席执行官，并任YC全球研究院院长。

此时，距离陆奇5月18日正式离开百度，过去了89天。

在此前虎嗅文章《陆奇止步百度深水区》中，虎嗅曾预测陆奇“未来最大的可能是自我转型，去做一些投资的事情。”此外，有许多外界人士猜测陆奇会选择创业。

转眼间三个月过去，陆奇选择把创业与投资两件事融合在一块，担任YC的中国创始人兼首席执行官。同时，YC并不与百度在核心技术领域形成竞争关系，这样的选择还没得罪他曾希望“在这退休”的百度，堪称“一箭三雕”。

陆奇在今天的媒体发布会上说：“YC将为中国提供宝贵的、创新的技术驱动力量。”

对YC来说，陆奇是“合适的人”

YC成立于2005年，是第一家创业公司加速器公司，截至目前加速了1900家初创公司，参与孵化的公司有不少成为知名的大公司，其中就包括短租平台Airbnb、云储存服务供应商Dropbox等。

中国是YC的“全球化第一步”，是在美国市场外开展业务的首个国家。YC中国的四大核心业务包括创业孵化、人才培训、科研与公益。“创新”仍旧是YC最强调的词，进入中国后，YC希望为不同阶段的初创公司提供帮助。

对于YC来说，拥有陆奇这样一个“重量级选手”，对在中国开拓市场十分有帮助。

而陆奇自己在发布会上将加入YC总结为天时、地利、人和。他说：“我个人的职业生涯 ，决定了我更适合参与新一代技术创新的波浪，在中国成为创新大国的浪潮中能够直接参与，是每次想来都令人心跳加速的。”

在这股“浪潮”中，陆奇认为最重要的是技术驱动。他本身就是个拥有“强技术背景”的人，YC的创始人中也不乏程序员出身。两相合作，顺理成章。

此外，他还表示，由于个人和家庭的原因，他希望在美国、中国多花时间。陆奇的夫人也来到了发布会现场，他在现场专门感谢了他夫人一路来的支持。

而促使陆奇加盟YC的关键因素，大概是他与其创始人间的密切关系。陆奇与包括Paul Graham在内的两位YC联合创始人结识于同在雅虎共事时，相识已经十余年。Paul邀请陆奇参加了YC于2005年时在哈佛大学举办的夏令营，当时的陆奇代表雅虎去参加了，并结识了YC现任总裁Sam Altman。

种种机缘巧合埋下的因，酿出了今日合作的果。

不过，YC进入中国的说法由来已久，却迟迟不见动作，为何现在任务达成了？

陆奇表示，很多美国企业都想进入中国，但都知道想成功、想差异化很难。对于这些企业而言，关键的一点在于，你要找到一个合适的人。

早在2016年，YC的兼职合伙人Adora就曾来中国进行创业环境考察。在2016年底，YC首席运营官Qasar Youris在接受DoNews采访时表示，对于YC来说，最困难的是找到好的合作伙伴，在中国，YC没有多少非常成功的“毕业生”，可能会面临文化上的问题。

显然，现在他们找到了，陆奇就是那个“合适的人”。

“光杆司令”陆奇，求贤若渴

想要把YC中国的四个核心业务落地，光靠陆奇一个人当然不够。对科技圈一众对陆奇怀揣仰慕之情的同学们来说，此处有一个好消息。

在发布会现场的问答环节中，陆奇表示，在YC进入中国的早期阶段，“最最核心关键的是找到一流的人才，志同道合的人才，最终有效地驱动和落地时需要顶尖的团队。所以现在刚刚开始，找到人是首要任务。”陆奇还说要充分利用他现有的人脉，也要通过YC目前的资源来迅速组建高质量的团队。

目前的“光杆司令”陆奇，认为招到优秀人才是最重要的事。要是想和陆奇共事，这或许是一个机会。

当被问到YC中国的资金来源时，陆奇表示会以中国本地的人民币资金为主，但是创业者有时候会需要美元基金的支持，在未来会看看如何将两方相融合。

陆奇还表示，YC在美国有许多优势，比如提供高效紧凑的培训，帮助创业者完成从0到1的改变；还有庞大的校友网络资源和品牌背书。而他要做的，就是将上述优势本土化。

和李开复的“全面竞争”？

虎嗅作者评论尸对于陆奇成为YC中国创始人一事评论道：“陆奇在个人生涯上成为了李开复老师的全面竞争对手”。

确实，细细看来，陆奇与李开复的路径有相像的地方。

就在昨天（8月14日），李开复发表新的TED演讲，标题就叫“AI如何拯救人性”，其新书标题也直接把AI纳入，叫做《AI·未来》。读到这儿，想必陆奇在百度时那句著名的“All In AI”已经在诸君的脑子里蹦出来了吧。

另外，李开复目前是创新工场的董事长兼首席执行官。创新工场成立于2009年，瞄准了中国创新企业，为它们提供天使投资。与YC中国“为初创企业加速”的愿景又撞到了一块儿。

如此一来，拥有相似路径与愿景的李开复和陆奇，在未来或许将在某个弯道“碰面”。

“一箭三雕”何解？

一向不出错的陆奇最终选择加入YC，之所以说他“一箭三雕”，是因为他完成了创业、投资、不得罪百度的三重目的。

比起自己创业，陆奇想做的是“喂养”更多的创业者。在接受36氪采访时，陆奇表示，他希望借助 YC中国的力量来建设新的创新生态，其中包括了创业孵化、培训、科研和投资。也就是说，他并不只希望将钱给出去就完事了，还希望能给到创业公司更多的培训、投入、扶持。

他说：“我在过往所有人工智能技术和商业产品开发经历中学的比较多的一点是‘生态的建立’。”而在中国建立一个好的创业生态，除了技术，可能还需要新的组织形态、新的激励机制，陆奇表示“也会做”。

除了孵化创业公司外，“投资”对于陆奇而言或许还意味着与中国投资人的合作。由于渴望建立一个“新生态”，陆奇还渴望有许多新角色加入其中。在前述采访中，陆奇说：“首先是中国的投资人。因为 YC中国会更加靠近早期项目，所以希望能和中国的中后期投资人建立良好的互动。还有，YC中国也将会独立融资，我也希望能得到中国LP的支持。”

第三“雕”，指的是这一举动，还能继续让陆奇与百度和和气气。

当然，可能有许多人会说“who cares 得罪百度啊”。但对于一贯低调的陆奇而言，与百度的分手很体面，自然希望能与老东家保持良好关系。

陆奇是个“强技术背景”的人，YC中国的目标也是希望扶持更多技术驱动的创新公司。对于百度来说，AI等技术领域仍旧在持续发力。再开些脑洞，未来两者会不会有合作，也未可知。

陆奇的去向已定，还未到来的一切，可以一起期待一下。