彭博:陆奇加持YC首次国际扩张 最快明年在华启动项目

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直击|陆奇再出山：担任Y Combinator中国创始人兼CEO

直击|陆奇:Y Combinator正式进入中国 努力全球化

陆奇，YC中国的01号员工

新浪科技讯 北京时间8月15日上午消息，百度前COO陆奇已经被任命为Y Combinator中国CEO，标志着这家美国创业孵化器首次开展正式的国际化扩张。

Y Combinator已经孵化出Airbnb、Stripe、Reddit和Dropbox等知名创业公司。该公司总裁山姆·阿尔特曼（Sam Altman）表示，他们最快将于明年夏天在中国启动项目。

在美国，Y Combinator每年会选择两批公司为其提供资金、建议和各种关系，以换取其少量股份。阿尔特曼表示，陆奇将会领导这个名为YC中国的项目，具体方法将会与美国类似，但也会根据中国市场的状况进行调整。

“陆奇是一名了不起的技术人员，他的使命与我们非常契合。”阿尔特曼说，“他将借鉴YC在美国的成功方式，然后针对中国进行调整。我估计，未来10年将有大比例的科技公司诞生在中国或美国。吸引中国创业者加入这个社区非常令人振奋。”

阿尔特曼表示，他在陆奇加入百度之前首次与之沟通这个项目。这位微软老兵2017年被百度挖去加速其无人驾驶汽车和数字助手等多项业务的发展。但他在5月宣布离职的消息却令市场颇感意外，并导致百度股价暴跌。加入Y Combinator后，陆奇将经常来往于中美两国。

Y Combinator此举正值越来越多的美国投资者支持中国创业公司之际。除了红杉资本和光速创投等已经在中国投资大量创业公司的美国风投外，还有报道称，美国风投大亨彼得·蒂尔（Peter Thiel）也考虑投资中国。

之所以出现这种状况，是因为中国科技公司实现了快速发展。根据美国风险投资公司凯鹏华盈合伙人玛丽·米克（Mary Meeker）发布的报告，5年之前，在全球20家估值最高的科技公司中，有9家来自美国，中国仅有2家。但现在，美国达到了11家，而中国则飙升到9家。

Y Combinator今年早些时候在清华大学举行了在中国的首场官方活动，希望招募更多中国创业公司申请其硅谷项目。陆奇将在今年晚些时候继续为该公司的美国项目寻找合适的中国企业，之后则会集中精力打造中国项目。阿尔特曼表示，Y Combinator孵化过的企业超过1700家，但只有不到30%来自中国。(书聿)