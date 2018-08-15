创维数字上半年业绩增长近两倍 社保基金却持续减持

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原标题：创维数字上半年业绩增长近两倍 但社保基金却持续减持

来源：界面 作者：赵阳戈

近期遭遇股价连续下挫的创维数字，上半年业绩大幅增长，总算是给投资者吃了一颗定心丸。

据创维数字中报，该公司2018年上半年实现了35.49亿元的净利润，只较去年同期增长了3.29%，但归属于上市公司股东净利润却有1.62亿元，远远高于去年同期的5440.47万元，同比增长了198.53%。创维数字主营业务为数字电视智能终端及软件系统与平台的研发、制造、销售及运营与服务，主要面向运营商（国内广电、国内三大通信、全球海外Pay-TV及Android TV生态等）以及国内B2C与海外B2B2C的零售市场；同时，公司全面进入智能接入网终端及家庭互联、物联网终端产品。

界面新闻记者注意到，智能终端仍然是创维数字的主打，该业务实现了30.27亿元的营业收入，同比增长了4.25%，从创维数字的介绍来看，该业务服务内容越来越丰富，且业务还发展到了海外，诸如亚太、南非、印度、南美、欧洲等。最值得一提的是汽车智能板块，虽然才刚刚起步，但公司在报告期内于汽车智能中控系统、智能后视镜系统、行车记录仪等实现营收1.13亿，同比增长了344%。至于智能制造、运营与服务两个业务，则分别实现了3.35亿元和0.73亿元的营业收入，分别同比下滑29.2%和同比增长了125%。

按照创维数字的说法，公司目前在汽车电子领域属于积极发展的起步阶段，已经专注及进入汽车前装厂的业务。目前公司已经在几家国内自主品牌与合资品牌的汽车厂家前装项目中获得认证及获一级供应商代码，并已经实现批量销售，前装汽车厂家也在不断的拓展中。据称，创维数字正紧锣密鼓的推进与9家国内民营及合资品牌未来各阶段汽车电子前装项目的进程。据中国证券报报道，创维数字曾表示国内汽车电子处于高速发展的初期，预期中国汽车销量未来将保持在5%以上的增长，汽车整车电子化程度，将快速发展，为汽车电子行业带来预期超30%的增速，未来五年将是中国汽车电子发展的黄金时期。

不过，从股东名单变化来看，全国社保基金一零三组合却在创维数字业绩表现不俗之下，于2018年第二季度延续了撤退之势，较一季度锐减了500万股，目前只剩下500.66万股，位列第十大股东，而在去年三季度末时，全国社保基金一零三组合的持股数还在2000万股。