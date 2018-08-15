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日本互联网巨头GMO财报：交易所业务营收2350万美元

日本互联网巨头GMO财报：交易所业务营收2350万美元
2018年08月15日 10:02 Bianews
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　　原标题：日本互联网巨头GMO财报：交易所业务营收2350万美元 采矿业务仍亏损

　　Bianews报道 日前日本互联网巨头GMO公布本财年第二季度业绩，谈到了加密交易所业务与挖矿业务的表现，该季度利润环比增长了7倍。

　　该财报详细介绍了该公司加密货币业务的表现以及未来计划的变化。

　　GMO的情况正是整个加密货币市场的一个缩影，也是传统互联网巨头在新时代的不断的尝试。

　　整体加密业务环比增7倍

　　报告称，GMO的整体加密业务“在推出仅一年的时间里就产生了26亿日元(约2350万美元)的收入”。今年第二季度，该公司营业利润为2.5亿日元(约合226万美元)，而上一季度的营业亏损7.30亿日元(约合660万美元)。

　　可以看出，加密业务市场虽然现在处于萧条的时期，但是处于行业食物链顶端的玩家还是有肉吃。

　　GMO Coin是该公司的加密交易所业务，第二季度“营收环比增长7.3倍”。第二季净营收14.2亿日元(约1282万美元)，营业利润5.5亿日元(约497万美元)。今年第一季度，该子公司亏损7.6亿日元(约合686万美元)。

　　此外，GMO还透露，其加密交易所的“客户账户正在稳步增长”，在一年内开设了大约17.7万个账户。

　　尤其是加密货币交易所，在目前的加密货币市场中更是“上帝”角色，决定了项目的来与走，持续不断的手续费用，赚得盆满钵满。

　　采矿业务增长90%却亏损

　　GMO的加密采矿业务第二季营收为11.7亿日圆(约合10,568,436美元)，较上季增长91.8%。虽然“我们的哈希率正如预期的那样增长”，但整体亏损3.6亿日元(约合3252429美元)。注意到“亏损超出了我们的预期”，该公司开始改变其采矿业务策略。

　　7月份，GMO开采了568枚比特币，比上月528枚比特币略有增加。然而，7月份的哈希率为384 PH/s，与上月持平。

　　GMO表示，亏损来自外部“无法控制的因素”，即比特币的价格走低和不断上升的总哈希率，并详细阐述了优先级的变化。

　　此前，该公司的首要任务是在内部挖掘加密货币，其次向公众提供云挖掘服务，最后是出售矿机。新策略将出售矿机放在首位，此后是内部挖掘，最后是提供云挖掘服务。该公司还将“确保更廉价的电力供应”，以降低采矿用电成本。

　　GMO希望，战略的改变将带来对其投资的更大控制权，并使投资得到更早的回报。与此同时，该公司计划在10月底贩售GMO矿机B2和B3。

　　结语

　　从GMO身上能够看到互联网公司进军区块链的缩影，交易所、虚拟货币挖矿、矿机，这些数字货币的上层食物链。

　　即使在这样一个熊市中，大量的矿机厂商仍然扎堆上市，交易所越开越多。交易所和矿机生产商，他们分别把握了数字货币的两个入口，即产和销。

　　但各大矿机制造商的业务模式单一，基本是以矿机的研发和销售为主。加之加密市场的不景气，矿机的销售出现瓶颈。这就需要矿机厂商在产品和业务有新的突破。

　　各个国家和地区不同的政策也为矿机厂商发展的增加许多不确定性。

　　当GMO的新策略还是将中心放在挖矿上时，矿机行业的领头羊比特大陆早已开始探索人工智能等其他芯片技术。

　　几日前，国内矿机厂商嘉楠耘智更是宣布实现全球首个7nm芯片量产，引起来行业的巨大关注。

　　总之，时代给了新生者机会，也给了巨头夯实地基，继续占领高地的选择。或许生与死，这是一个坚守与求变的问题。

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