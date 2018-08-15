Sprint联手LG 将于2019年上半年推出5G手机

新浪科技讯 北京时间8月15日上午消息，据路透社报道，美国无线运营商Sprint在周二表示，公司已与手机制造商LG电子达成合作，将于明年上半年推出一款5G智能手机。这也是美国第四大无线运营商的Sprint公司推出的首款5G设备。

Sprint正在努力说服美国反垄断监管机构，批准其与规模更大的竞争对手T-Mobile US公司达成合并，合并协议数额达到260亿美元。两家公司表示，此举将有助于它们更快地打造下一代无线网络。预计下一代无线网络最终将会为无人驾驶汽车等新技术的部署铺平道路。

Sprint产品开发主管John Tudhope在采访中表示，这款LG手机将会根据Sprint规划的5G网络定制，并且仅与T-Mobile公司现有的4G网络兼容。

这款手机的价格和确切发布日期将在稍后公布。

上个月，为了凭借媒体内容吸引更多客户，Sprint推出了与视频流媒体平台Hulu以及音乐流媒体服务Tidal捆绑的新无限量无线方案。

Tudhope表示Sprint将继续利用内容作为“呈现5G价值”的方式，因为5G网络的优势之一就是可以在智能手机上以更快的速度下载视频内容。

公司之前已经表示将于2019年在九个城市内首先推出其5G网络，包括纽约和洛杉矶。

就用户数量而言，Sprint是美国第四大手机服务提供商，仅次于Verizon Communications、AT&T和T-Mobile。(芒立)