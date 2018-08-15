马斯克再次抢跑 据称发推特时并没有跟高盛正式签约

马斯克再次抢跑 据称发推特的时候并没有跟高盛正式签约

新浪美股讯，北京时间8月15日据彭博报道，伊隆·马斯克关于顾问的说法可能与他关于资金的说法一样经不起推敲。

知情人士透露，在马斯克上周宣布计划将特斯拉私有化并表示已经落实了融资的时候，他还没有正式聘请高盛为财务顾问。马斯克周一晚些时候发布推特称自己正在高盛和私募基金银湖这两个财务顾问合作的时候，高盛还没有正式签约。上市公司首席执行官发布这种声明通常意味着正式协议。但马斯克不走寻常路，包括上周发布推文说他已经为私有化交易敲定了融资。该声明引发了监管审查和投资者诉讼。

不愿具名的知情人士称，高盛和马斯克之间的对话正在进行。银湖似乎处于类似的情况。根据知情人士，这家重点投资科技领域的公司并非以财务顾问的正式身份跟马斯克合作，也没有获得顾问报酬。相反，马斯克希望利用银湖在一些最大的私募基金交易中的经验 —— 包括Michael Dell以217亿美元将戴尔私有化、之后670亿美元收购EMCCorp。 —— 来帮助特斯拉完成私有化。

这些交易中都涉及银湖作出股权承诺，帮助为交易提供资金。知情人士说，虽然银湖没有承诺为马斯克提供任何融资，但该公司并未排除可能在某个时候进行投资。

高盛发言人拒绝发表评论。银湖和特斯拉的代表没有回复评论请求。