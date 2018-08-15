原标题：以太币价格一日大跌20%创年内新低 较峰值缩水八成

数字货币投资存在极高风险，多主流数字货币6月份以来暴跌

■本报见习记者 邢 萌

作为区块链2.0代表，主流币种以太币被视作加密数字货币市场风向标。不过，最近一周来，以太币价格持续下跌。昨日，以太币暴跌20%，最低触到257美元，创今年来历史新低。相较于今年最高点1295美元，以太币价格缩水逾八成。受其影响，昨日数字货币市场排名前十的主流币种无一幸免，全线下跌，多个单日跌幅超10%。

业内主流声音认为，以太坊区块链项目方集中抛售以太币、机构恐慌性抛盘、市场信心不足是造成此轮下跌的重要原因。

第二大加密数字货币币值跌去五分之一

以太坊是一个开源的有智能合约功能的公共区块链平台，通过其专用加密货币以太币（Ether）提供去中心化的虚拟机（“以太虚拟机” Ethereum Virtual Machine）来处理点对点合约。以太坊的概念首次在2013年至2014年间由程序员Vitalik Buterin受比特币启发后提出，大意为“下一代加密货币与去中心化应用平台”，在2014年通过众筹开始得以发展。

以太币市值仅次于比特币，为全球第二大加密数字货币。截至发稿时，据数字货币监测平台Coindesk数据，以太币价格为266.99美元，流通市值为270.5亿美元。

从8月7日以来，以太币价格持续下跌，8月13日币价骤然下降，市场措手不及，当日价格一路跌破300美元，直至下探至280美元；8月14日行情依旧严峻，最低触到257美元，达到今年的新低谷。Coindesk数据显示，昨日以太币最低价为257.22美元，相较于前日的高点322.73美元，一天的时间里，跌幅高达20.30%。反观数字货币市场，受之影响，昨日排名前十的主流币种无一幸免，全线下跌，多个单日跌幅超10%。

作为区块链2.0时代的代表，以以太坊为核心的智能合约平台一直承载着业内很高的期待。以太币的价格这两年也水涨船高，逐渐成为市值第二高的数字货币，更是于今年1月份首次突破1000美元，市值也越过千亿美元。相较于今年峰值1295美元，以太币缩水超八成。据Coindesk数据，以太币最高点在1月份达到1295.11美元，昨日最低价为257.22美元，下跌幅度高达80.14%。

项目方及机构抛盘成诱因

目前，投资者市场信心不足、数字货币市场形势冷淡被认为是此次以太币大跌重要原因。

今年6月份以来，多个主流数字货币价格出现大幅下降。6月10日，币值曾跃到第三的EOS币主网启动，次日，币价大翻转，EOS币价格从10日的85元下跌至次日的68元，不到12个小时，跌幅达20%；6月28日，比特币接下了EOS币接力棒，拉开了场大跌行情。当日比特币价格突破了6000美元“生死线”，一路跌至5848美元，而5个月前，比特币价格最高达到过1.71万美元。以太币此轮80%跌幅则又打破了比特币今年以来主流货币下跌的记录。

除去市场环境，业内普遍将此次以太币大跌的原因归到以太坊区块链项目方及机构集中抛售身上。有业内人士认为，随着国内对ICO打击力度加重，去年底到今年初的很多以太坊区块链项目解禁，经营压力增加，加之市场信心不足，致使很多项目抛售，大量抛售也将情绪传递给机构，机构出现恐慌性抛盘，以太币大跌。

据《证券日报》记者观察，某数字货币监控工具的数据也印证了上述人士说法。该数字货币监控工具监测到了某全球性大型交易所以太币的流入流出数据。数据显示，7月底以来，该交易所不间断的有多笔巨量以太币流入交易所，数量远超平日交易量2万枚左右，单笔量在6万枚-9万枚之间。某交易所内部人士分析称，大量以太币集中流入到交易所，不排除卖出套现的嫌疑。

数字货币本身存在高风险。央行去年9月份发布《关于防范代币发行融资风险公告》，ICO在境内随即“下架”，导致不少数字货币发行者将地点转移至境外，这间接促成了包括代投在内的跨境数字货币的投资行为。但这些均处于法律灰色地带，并且风险畸高，如代投诈骗在行业内屡见不鲜。此外，项目方发行毫无价值的“空气币”、加密数字货币被盗、交易所操纵币价等隐患仍威胁虚拟资产安全。