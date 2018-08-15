原标题：区块链“挖矿”概念或成为销售噱头

■本报记者 邢 萌

日前，链塔智库发布了《2018中国硬件挖矿市场研究报告》（以下简称《报告》），《报告》显示，在移动硬盘、路由器、手机、电视盒等四种硬件挖矿方式中，移动硬盘与路由器挖矿占据了主导地位。同时，由于硬件产品的价格较高，利润空间大，不排除厂商借助区块链挖矿概念刺激消费的可能，挖矿效果与收益还有待考证。

《报告》指出，在既有挖矿方式为人所熟知之后，云算力挖矿为挖矿行业另辟蹊径，企业通过搭载共享CDN、P2P技术，将挖矿设备转化为共享节点，用户分享闲置的网络带宽与存储的方式来进行挖矿。利用海量节点集中算力进行挖矿的方式推动了硬件挖矿的发展，移动硬盘、路由器、手机、电视盒等成为挖矿的主要硬件。

从挖矿模式上看，四种挖矿方式并没有明显差异，都是通过共享闲置带宽等资源来获利。但是在产品性能与挖矿效果上，移动硬盘与路由器借助其配置与需求的优势占据了主导地位。

数字货币的高价值与挖矿行业的高利润吸引着越来越多的公司涌入，除了老牌的硬件公司以外，小米、乐视等大型互联网公司也相继进入市场，推出了自己的挖矿产品。

硬件挖矿也存在一些弊端。近期陆续爆出斐讯路由器“0元购”与谛听科技新路由“手续费陷阱”等负面事件，使消费者的利益受到侵害，打着共享计算之名的挖矿硬件产品开始受到消费者的质疑。此外，企业对外提供稳定带宽的关键在于保证节点网络的稳定性。目前用户挖矿所得的数字货币大多只能兑换品牌自身的产品与服务，对用户激励不够，网络稳定性难以保障。