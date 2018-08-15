亏损超百亿 蔚来汽车拟赴美上市

亏损超百亿 蔚来汽车拟赴美上市 创始人李斌持股17.2%，腾讯持股15.2%；“对标”特斯拉，蔚来汽车也面临量产和资金等难题

北京时间14日凌晨，蔚来汽车向美国证监会递交招股书，计划在纽交所挂牌上市，最高募资18亿美元，股票代码为NIO。招股书中，外界所关注的蔚来的股权结构、运营情况及新车交付问题均有说明。根据招股书信息，自2016年以来，蔚来汽车累计亏损约109亿元。蔚来此前承诺的新车交付也出现了延期。

蔚来在招股书中13次提及特斯拉，强调其自身的价格优势。不过外界仍忧心新能源车企普遍面临的产能和资金问题。

招股书中13次提及特斯拉

招股书披露，蔚来创始人李斌持股17.2%，为第一大股东，腾讯持股15.2%，高瓴资本持股7.5%。

蔚来的股份分为A、B、C三类普通股，A类普通股每股拥有1票投票权，B类为每股4票，C类为每股8票。其中，李斌及其关联公司将实际拥有所有已发行的C类股票，腾讯实体将拥有所有已发行的B类普通股。招股书中提到，蔚来将与腾讯合作，提供高质量的车载音乐流媒体体验。

在招股书中，李斌的一封公开信引发关注。李斌称，“经过长时间的慎重考虑，我计划在未来适当时间将我所拥有的5000万股NIO股份（占我所有实益拥有NIO股份的约1/3）转让给信托。虽然我将保留转让给信托股票的投票权，但我会让NIO用户讨论并提出如何使用这些股票的经济收益，这将通过某些机制在未来落实。我相信这个决定将会进一步推动NIO追求成为全球用户企业的初心。”在被问及如何看待蔚来的未来时，蔚来副总裁朱江对新京报记者表示，“我们就好好做车做人，给用户绝佳的体验。”

蔚来在招股书中提及特斯拉13次，强调其自身的价格优势。蔚来在招股书中对比售价时称，蔚来ES8售价44.8万元，特斯拉Model X 75D售价为96.4万元。不过新能源车企普遍面临的产能和资金问题也是蔚来如今的难题。

两年半亏损超百亿，今年“不止亏51亿”

对于外界关注的蔚来汽车运营情况，招股书显示，截至2018年上半年，蔚来汽车尚未实现盈利。即使在今年上半年已向用户交付了481辆ES8的情况下，蔚来汽车上半年净亏5.026亿美元（约33.255亿元），去年同期净亏损为20.205亿元。2016年和2017年，蔚来汽车的净亏损分别为25.733亿元和50.212亿元。两年半累计已亏损约109亿元。

此前有消息称，蔚来今年的亏损数额预计为51亿元，李斌曾就亏损问题对《中国经营报》称，“亏损不止51个亿，这是肯定的”，但他同时称，“蔚来成立不到4年，还不是一个成熟公司，我更愿意看成投资和投入”。

招股书信息显示，蔚来的投入近年来逐渐从研发主导转向销售主导。2016年，蔚来的研发开支为14.65亿元，销售、一般和行政管理费用为11.37亿元；2017年，研发开支为26.03亿元，销售、一般和行政管理费用为23.51亿元。但到今年上半年，研发成本为14.59亿元，首次低于销售类费用17.26亿元。

蔚来此前五轮融资累计获得约150亿元造车“弹药”，不过，李斌曾在2016年底的全球新能源汽车大会上称：“造车就是一个很烧钱的事，所以新创企业想要造车，至少需要200亿以上的资金准备，否则别想做好。”

万辆交付承诺7月底仅完成481辆

蔚来是最早推出量产车并实现交付的新能源车企之一，但其主打车型ES8的交付情况也是一波三折：蔚来方面曾表示，ES8首批交付时间为2018年4月下旬，前1万台创始版将在9月交付完毕，但截至5月底，蔚来汽车仅实现内部交付10台ES8，当月蔚来曾给出的新的量产时间表为，6月内交付550辆车。6月28日，蔚来正式向外部用户交付ES8。

此次招股书中，蔚来承认交付存在延期。招股书显示，截至今年7月31日，蔚来共向用户交付了481辆ES8。多了一个月时间，蔚来仅完成上述承诺数量的87.5%。

招股书同时披露，收到逾17000辆预定，其中大约12000辆订单的用户缴纳了5000元保证金（尚未缴纳4万元的押金）；4989订户缴纳了不可退的押金。新京报记者致电蔚来方面了解，具有购买意向的订户需先缴纳5000元的意向金，签订合同前可退还；若签正式合同，还需缴纳4万元押金，至此意向金和押金均不可退。这意味着ES8订户中，“忠诚买家”只占约1/3。

招股书中，蔚来预计将在“招股书发布之日起六至九个月内”完成上述17000台订单。其目标是，未来在用户下单后的21到28天内制造汽车。

蔚来汽车在风险因素中提到，延期交付会影响用户最终是否购买，进而影响公司运营。“我们只收到了数量有限的ES8预订，所有这些预订都可能被取消。过去曾有过取消订单的经历。这样的取消可能会损害我们的财务状况、业务、前景和运营。”

■ 分析

蔚来面临产能、资金挑战

在此次IPO之前，成立于2014年的蔚来汽车已完成5轮融资。蔚来在招股书中将特斯拉作为参照对标的企业，强调自己的成本优势，但作为一家新创车企，蔚来也面临与特斯拉类似的挑战，这主要在产能和资金流两方面。

“应该说特斯拉的困境是所有的新能源车都要碰到的，就是资金流的有限。”汽车产业分析师贾新光认为，在投资领域大家是知道现在在投入阶段，但是你是否能证明你能把投资收回来或盈利仍是未知的。

贾新光称，蔚来汽车现在产品的销售有收入了，但它现在还处于投入阶段，亏损目前还不是太大，要求的融资规模18亿美元也不是很大，这是可以理解的，属于逐步融资，要融几百亿美元这是很不现实的。

产能问题是新能源车企面临的共同困局。汽车产业分析师钟师表示，车企交货慢很多时候都和供应方有关，若关键的零部件短缺则影响汽车组装，但是新车企刚露面跟供应商谈即涉及到很多商业问题，如开发费谁负责的问题。若一个企业特别有前景，有的供应商看得上的则愿意冒风险，即他会先投入开发费，然而还有一些供应商不看好这个企业或比较保守，即你开发费不给，他不会去冒风险。因此，产能问题大部分是卡在供应方，就是新车企和供应商的博弈。

贾新光认为，李斌现在不会遇到特斯拉的问题。特斯拉现在遇到的问题是股市融资难以解决的，因为它在美国建了一个巨型工厂，现在要在中国建一个大厂，通过股市已经满足不了它的资金饥渴了。蔚来汽车现在看主要还是资金问题，它亏损的产生是因为在小规模生产里成本高，销售收入没办法抵消开支。“我觉得现在它是采取缓解的办法，并不是说一下建多大，先把产能增加一些，因为投入小，只要能够达到一定的规模那么就可能盈利”。

新京报记者 江波 实习生 游佳颖