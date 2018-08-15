“人工智能第一股”科大讯飞： 扣非净利降7成

见习记者 张赛男 上海报道

在经历了3月份股价的大幅跳水之后，8月14日，科大讯飞（002230.SZ）交出了中报成绩单：实现营业收入32亿元，同比增长52.68%；实现净利润1.3亿元，同比增长21.74%；实现扣非净利润2020万元，同比下降74.39%。

对于头顶国内“人工智能第一股”光环的科大讯飞来说，这样的成绩略低于市场预期，主要的质疑还是来自于大量投入和产出效益的不成正比。

对于营收与净利润呈现的剪刀差，科大讯飞在半年报中解释，主要是研发投入以及重点赛道布局的投入。相应地，公司上半年员工规模较去年同期增长近3500人，直接导致上半年扣除非经常性损益的净利润下滑较多。

不过，与大规模投入相对应的，是科大讯飞在教育、司法、智能硬件、智慧城市等领域的业务的持续拓展。随着前期渠道铺设逐渐完成，市场也在期待，其业绩改善的拐点能够早日到来。

大投入仍在持续

报告显示，科大讯飞上半年实现毛利16亿元，但扣非净利润仅为2020万元。钱都花在哪里？

从具体投入来看，2018 年上半年科大讯飞研发费用总额达5.87亿元，较上年同期增长63.84%；销售费用总额达7.33亿元，较上年同期增长77.10%；管理费用8.2亿元，较上年同期增长65.55%。

对上述费用的增长，报告解释称，当前正值人工智能产业爆发的关键窗口期， 公司持续加大人工智能相关领域的研发投入、生态体系构建的投入以及在教育、政法、医疗、智慧城市等重点赛道的市场布局投入。

8月14日，科大讯飞公司副总裁、董事会秘书江涛在业绩报告会上进一步表示，“科大讯飞目前几个主赛道的建设都需要渠道下沉，下沉到学校、社区、医院、基层法院等，这就需要很多贴身服务的工作。这个阶段是一个比较艰苦的阶段，在产品成熟度不够高的情况，人员投入增长较快，形成的产出需要一定周期。”

相应地，新增人员带来当期薪酬、费用的增加，直接导致上半年扣除非经常性损益的净利润下滑较多。数据显示，2018年上半年科大讯飞员工规模较去年同期增长近3500人。

一方面，投资者抱怨科大讯飞研发投入高企未带来相对应的产出；另一方面，认为其靠政府补助提升净利润的质疑声也不绝于耳。

半年报显示，上半年公司非经常性损益金额为1.1亿元，较上年同期增长288.52%。

主要原因是科大讯飞在国家新一代人工智能开放创新平台的建设，以及安徽省、工信部围绕科大讯飞要打造中国声谷。上述政策支持正以政府补助等多种形式逐步落地。

具体来看，其上半年政府补助达到4442万元。这笔补助是科大讯飞上半年扣非净利润的两倍。

但是，华安证券袁晓雨认为，不能以此说明科大讯飞的净利润依赖政府补助。“无论从占营收的比重，还是占毛利的比重，这都是比较少的一部分。科大讯飞本身还是有业务支撑的，只能说收入端和投入端都增长很快。”

业绩拐点显现？

科大讯飞32亿元的营收离不开“平台+赛道”的战略推进。从报告来看，平台的规模正在快速增长，各赛道也在持续发力。

上半年，科大讯飞开放平台已开放近百项AI能力和场景方案，开发者数量达80万，同比增长114%；日均服务次数达46亿次，同比增长53%；AI大学已承载23万学员的在线学习需求。

教育、司法、智能硬件领域的业务，成为科大讯飞盈利的重要支撑。上半年，前述业务的毛利率分别达到了61%、68%和49%。

其中，教育是科大讯飞的一大重要板块。财报显示，2018上半年教育营收6.58亿，同比增长16.35%。其教育营收呈现逐年上涨态势，且增速均维持在20%以上。2017年科大讯飞教育营收占比超60%。

不过，科大讯飞今年上半年教育业务的增速较往年有所放缓。

江涛解释称，很大的原因是4月份互联网教育信息化规范2.0版本的推出。规范推出后，系统进行了调整，导致原本可以签约的订单交付有所延迟。

总的来看，上半年科大讯飞的To C业务也在呈现快速增长。

数据显示，To C业务上半年实现营业收入10.84亿，同比增长129.69%；实现毛利5.98亿，同比增长86.79%；To C业务在整体营收中占比达33.76%，毛利占比达37.32%。

有了上述业务的支撑，对于科大讯飞下半年的业绩增长，分析人士普遍持看好态度。

国泰君安在点评中表示，预计公司将实现C端和重要赛道B端双轮驱动，推进公司收入持续高增。“利润将于下半年迎来拐点。”

袁晓雨也认为，“科大讯飞的渠道铺设在2015年开始，3年差不多铺设完毕，之后销售的渠道费用应该能降到比较低，而研发增速也在下降。目前来看，各个赛道增长都很快，加上下半年不会有大规模人员流入，费用的拐点有望来到。”

科大讯飞也在分析中称，上半年度毛利增幅超过营业收入的增幅，而且从历史上公司业务收入的季度分布特点来看，大部分收入主要在下半年，2017年上半年和下半年的收入比例为1：1.6。

在半年报中，公司对前三季度业绩的预告为净利润增长为0-50%，归属于上市公司股东的净利润1.7亿元-2.5亿元。

但就在科大讯飞半年报发布之际，股价却在下跌。8月14日，科大讯飞股价报收30.12元，下跌2.02%。（编辑：巫燕玲）