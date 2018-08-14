特斯拉宣布成立特别委员会 评估潜在的私有化交易

新浪科技讯 北京时间8月14日晚间消息，特斯拉今日宣布，公司董事会已成立一个由三名独立董事组成的特别委员会，代表公司评估CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）之前宣布的私有化计划。

特斯拉同时强调，到目前为止该特别委员会尚未接到来自马斯克的正式的私有化要约，也尚未对这样一笔潜在交易的可行能做出任何决定。

该特别委员会由布莱德·巴斯（Brad Buss）、罗宾·丹贺姆（Robyn Denholm）和琳达·约翰逊·赖斯（Linda Johnson Rice）组成，并已聘请Latham & Watkins LLP为法律顾问，并计划聘请一家独立的财务顾问，帮助评估私有化事宜。

除了该特别委员会，特斯拉也单独聘请了Wilson Sonsini Goodrich & Rosati为法律顾问。

在评估私有化问题上，该独立特别委员会享有董事会的一切权利，可以代表董事会采取一切必要的措施和行动。

马斯克昨日曾在一篇文章中称：“在确定私有化之前，我会提供有关私有化计划的详细信息，包括资金来源，但目前还为时尚早。接下来，我会继续与沙特阿拉伯主权基金和其他投资者谈判。在完成所有谈判后，如果确定私有化，我将向一个独立董事委员会提交详细的私有化计划。”(李明)