标题：富士康发布二季度财报：净利润创下五年来最低点|新京报财讯

新京报快讯(记者 梁辰)8月14日，富士康科技集团(又名鸿海精密)发布2018年第二季度、上半年合并业绩报告显示，二季度营收约为1.08兆元新台币(2414.8亿元人民币)，同比增长17.03%;净利润为174.89亿元新台币(39.1亿元人民币)，同比下降2.18%。净利润不及分析师预期，创下五年来最低点。

不仅如此，报告显示，富士康毛利率为5.9%，营业利益率为1.92%，净利润率为1.62%，分别为近9年、15年和6年最低点。

上半年合并营收约为2.1兆元新台币(4715.9亿元人民币)，同比增长11.1%;净利润为415.7亿元新台币(93.0亿元人民币)，同比下降9.72%，为四年来同期最低。合并报表上述三项获利率指标也均为近5年同期最低点。

官方的解释是，除受汇率、淡季产品结构不佳影响外，零组件上涨致使成本增加，人事成本、新产品研发投入使费用提升，加上营所税、未分配盈余税费同步增加，均是拖累公司上述三项获利率指标明显下滑的原因。

对于第三季度预期，富士康估计营收将超过1.1兆元新台币(2460.9亿元人民币)，环比增长7%以上，而且第三季度中将开始为第四季度旺季产品出货做准备。

市场预期，下半年苹果将推出三款不同版本的智能手机，其中6.1英寸的LCD版iPhone出货将达到50%。专注报道苹果的科技网站Appleinsider称，富士康今年仍将为新款iPhone的主要供货商。

汇丰证券分析师郑德荣表示，富士康最坏的时间已经过去，第二季度可以视为为下半年新品面市暖身的一个季度。从第二季度成本较高可以判断，公司已经开始投资新款iPhone的生产。

不过，摩根大通证券指出，尽管第三季度因为iPhone出货将拉动富士康营收增长，但从毛利率来看，短期内无法扭转颓势。对于中长期，富士康则首先要解决订单流失的问题，因为和硕和纬创正在抢夺iPhone订单。

富士康的获利稀释的另一个原因是，其将大部分业务打包进入A股上市公司工业富联。该公司前一日发布财报显示，2018上半年，营收约为1589.9亿元人民币，同比增长16.29%;净利润约为54.4亿元人民币，同比增长2.24%。

此外，由于近年来，富士康期望改变苹果代工厂的形象，大笔投资新业务，这也将对其营业利润率造成影响。