路透：红杉资本中国联手国有风投和京东设新投资基金

新浪科技讯 北京时间8月14日下午消息，据路透社援引知情人士消息称，红杉资本中国正与中国国有资本风险投资基金（China State-Owned Venture Capital Fund，简称“国风投”）、京东联手募集最高400亿元人民币（约合58.1亿美元），成立一家新的投资基金，新基金将侧重于对处于晚期的科技企业进行投资。

这支以人民币结算的新基金叫做“星界资本”，至今为止已经从国内银行等投资者募集到了大约100亿人民币。

知情人士表示，目前，星界资本还在与潜在的投资者进行洽谈以确定剩余资金能到位。

红杉资本中国基金执行合伙人沈南鹏担任星界资本的主席。然而红杉资本中国对路透社表示，自己虽然是星界资本的股东，但并不会参与基金的管理。

国风投、星界资本以及京东拒绝对此置评。国风投的控股股东——中国国新控股尚未作出回复。

根据知情人士提供的消息，星界资本将主要寻求科技行业内私募及后期阶段的投资机遇，关注中国政府认为具有战略重要意义的行业，比如说人工智能（AI）。

星界资本的成立，显示出中国风投为了让自己的钱包鼓起来，确实在不断努力。与此同时，创业企业估值和融资需求都在增加，它们也会花更多时间去维持不上市状态。

根据最近的投资者估算，中国初创企业的估值要比美国创企高40%左右，一些情况下其估值甚至高出两倍。

专注重心

中国一直在推动例如机器人、半导体以及无人驾驶汽车行业的发展。在人工智能领域，中国希望能在2030年前成为全球领军者。

鉴于现在市场环境的不稳定性，市场准入、知识产权以及技术转移愈加紧张，这就促使中国必须加快步伐推动发展。

北京在2016年推出了总规模为2000亿人民币的中国国有资本风险投资基金（简称“国风投”），并委派中国国新控股有限责任公司投资一些“与国家安全、国家经济命脉相关的战略性新兴行业”。

中国邮政储蓄银行、中国建设银行以及深圳市投资控股有限公司也参与出资设立了国有资本风险投资基金。这笔基金也是加州Canyon Bridge Capital Partners私募基金的唯一投资者。

2016年，Canyon Bridge就曾以13亿美元收购莱迪思半导体（Lattice Semiconductor），但这笔交易被美国特朗普总统叫停，理由出于美国国家安全担忧。

星界资本的其它投资者中还有中国第二大电商公司京东。京东一直在投资科技公司，包括唯品会以及印度尼西亚共享出行初创企业Go-Jek。

红杉资本中国基金于2005年由沈南鹏创办。除了维持早期阶段投资的传统重心之外，公司还一直在让投资重心多元化，上市前融资如今也包含在内。

红杉资本中国将完成第五支以人民币结算、专注于中国地区的基金募资，此次基金规模为150亿人民币。这也是公司有史以来资金规模最大的一支基金。其母公司红杉资本则在募集80亿美元的全球基金。(一舟)