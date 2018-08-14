三星成今年表现最差大型科技股之一 股价累计下跌11%

原标题：三星成今年表现最差大型科技股之一：其股价累计下跌11%

作者：小狐狸

【TechWeb】8月14日消息，据美国财经网站CNBC报道，三星电子是今年全球表现最差的大型科技股之一。由于智能手机市场竞争加剧以及半导体市场发展状况引人担忧等因素对该公司的业绩构成了压力，该公司的市值蒸发了数十亿美元。

今年以来，三星电子的股价累计下跌了11%以上，跌幅超过了美国和亚洲的主流科技股。

今年迄今为止，三星电子的市值已蒸发逾394亿美元，这与2017年三星股价41%的涨幅相去甚远。

半导体增速放缓引人担忧

近年来，半导体业务一直是三星规模最大的业务，但半导体业务增速放缓引人担忧。这是一项高利润业务，需求高涨和供应受限的双重作用，帮助推高了三星销售的芯片价格。今年第二季度，这项业务的销售额占该公司总销售额的37%，但利润占比却高达78%。

三星在第二季度财报中表示，今年下半年，内存芯片市场状况预计将保持“稳定”。

三星在半导体领域的成功，帮助抵消了其在智能手机市场增速放缓的影响，但一些分析师担心，帮助该公司收取高价的市场动力今年可能会消失。

最近，摩根士丹利在一份报告中警告称，半导体行业的库存不断增加，可能导致三星难以对其产品收取高价，但该公司似乎并不担心。

智能手机市场竞争加剧

三星第二季度的利润增速是一年多来最慢的，部分原因在于智能手机销售疲软。

第二季度，三星移动部门的营收同比下降了22%，三星将此归咎于其旗舰智能手机Galaxy S9销量低于预期。该公司希望，最近发布的售价1000美元的智能手机Note 9能够帮助提振销量，但它面临着手机市场放缓和竞争加剧的现状。

三星在印度和中国这两个至关重要的大型市场面临着激烈的竞争。华为是中国最大的智能手机厂商，其次是Oppo、Vivo和小米等本土企业。

几年前，三星曾跻身中国五大手机制造商之列，但现在该公司已经失去了很大一部分市场份额。

国际数据公司（IDC）的数据显示，第二季度，全球智能手机出货量同比下降1.8%。此外，华为首次超过苹果，成为出货量第二大的智能手机制造商，且该公司与排名第一的三星的差距也在缩小。

在印度，三星之前同样占据主导地位，但现在正面临着来自小米的日益激烈的竞争。研究公司Canalys的数据显示，目前小米与三星的出货量基本持平。

市场研究公司Counterpoint Research的研究主管尼尔•沙阿（Neil Shah）表示，三星在中国、欧洲和美国等主要市场的份额已经下降。在那些市场，三星手机的售价高于平均水平，这对该公司在印度和中国等国销售低价机型产生了影响。

显示屏需求疲软

市场对显示屏的需求出现了疲软。三星为苹果公司的iPhone X供应OLED面板。去年，苹果大量采购三星的OLED显示屏，帮助后者提升了业绩。

沙阿表示，在2018年第二季度，三星显示面板部门的营收同比下降了27%，因为今年上半年iPhone X的需求发生了变化。

考虑到这些问题，三星最近宣布向人工智能（AI）和5G移动互联网技术等新的增长领域投资220亿美元。

股价表现差

今年最大的话题之一是，科技股能否像2017年那样继续引领股市。由于国际经济形势的不确定性以及Facebook隐私泄露丑闻的冲击，今年的科技股出现了一些波动。

事实证明，美国科技股的整体表现要优于亚洲科技股。例如，今年以来，亚马逊股价上涨了61%，而苹果股价上涨了22%。今年，Facebook也仍然保持上涨趋势，即使该公司第二季度业绩不佳导致其股价大幅下挫。

然而，中国的大型公司却表现不佳。今年以来，腾讯股价累计下跌了近9%，百度股价下跌了6%，只有阿里巴巴股价上涨了4%。

三星的股价表现要比这些公司更差。今年以来，该公司股价累计下跌超过11%，成为2018年表现最差的主要科技股之一。

不过，分析师仍持乐观态度。路透社汇编的数据显示，目前有12名分析师给予三星“强烈买入”评级，24名分析师给予“持有”评级。

投资银行Daiwa Capital Markets给予三星电子“买入”评级。该公司最近在一份报告中表示，由于“强劲的盈利预期，提供较好股东回报的可能性，以及有吸引力的估值，该公司对三星电子股票持积极态度。

三星股票的平均目标价为66327.94韩元（58.42美元），与周一45050韩元的收盘价相比，有47%的上涨空间。