神州数码高层大换血：郭为卸任董事长 郭京申接棒

人事变更截图，来源于北京企业信用信息网。

原标题：独家：神州数码软件高层大换血郭为卸任董事长郭京申接棒|新京报财讯

新京报快讯(记者赵毅波)神州系骨干平台神州数码软件有限公司高层大范围调整，商界风云人物郭为卸任董事长。

8月14日，新京报记者自北京市企业信用信息网获悉，神州数码软件有限公司(简称神州数码软件)在近日发生人事变动，郭为卸任公司董事长、法定代表人，辛昕卸任总经理，郭京申、孙洋分别接任上述职位。

据公开资料介绍，郭为任神州数码控股有限公司董事局主席、神州数码集团股份有限公司董事长。曾任联想集团执行董事及高级副总裁。2000年，联想分拆，郭为率领神州数码团队开始创业，经过10年的努力，成为中国最大的IT整合服务商。郭为还于2011-2013年连续三次入选《财富》“中国最具影响力的50位商界领袖”榜单。

辞任总经理的辛昕也是神州系老将。公开信息显示，辛昕，女，1998年毕业于东北大学会计学专业。历任神州数码控股有限公司金融服务事业部副总经理、企业发展部副总经理，神州数码信息服务股份有限公司董事会秘书、财务总监，神州数码控股有限公司副总裁、CFO、高级副总裁，2016年4月至2018年1月，任神州数码信息服务股份有限公司董事。2017年12月至今，任神州数码集团股份有限公司财务总监。2018年1月至今，任神州数码集团股份有限公司董事。

工商资料显示，郭京申如今是接任郭为的神州数码软件董事长。据公开资料，他曾以神州控股首席战略官公开露面。孙洋方面，近期也以神州控股副总裁公开露面。

公开信息显示，神州数码软件有限公司的控股股东神州数码控股有限公司于2000年从原联想集团分拆出来并于2001年在香港上市，截至目前间接持有公司100%股权，公司下属唯一的二级控股子公司神州信息为A股上市公司。

神州数码软件在一份2017年的债券发行文件中表示，发行人为整个神州控股层面的IT服务板块的运营主体、投资平台、融资平台以及担保平台。经营性业务方面，发行人子公司神州信息为神州控股在中国大陆的IT服务板块的运营主体。在投资方面，公司将对下属投资子公司在中国大陆的投资活动进行集中管理，选择与现有业务产生协同效应并在细分行业中处于领先地位的企业进行并购整合。此外，公司也将对下属投资子公司在中国大陆的融资和资金进行统一管理，不断拓展现有融资渠道、优化融资方式、降低融资成本，并对资金的使用进行整体管控。

“未来，发行人将作为神州控股在中国大陆的运营主体、投资平台、融资平台以及担保平台，因此在下属投资子公司整体的战略布局中将发挥重要的作用”，神州数码软件在发行文件中称。

发行文件显示，2014-2016年末，神州数码软件资产总额分别为66.90亿元和89.88亿元和144.83亿元。2014-2016年及2017年1-3月，公司实现营业收入分别为661307.73万元、681360.71万元、807898.45万元和162853.48万元;公司净利润分别为31455.98万元、37677.25万元、26673.31万元和963.85万元。