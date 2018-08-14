特朗普签署法案 禁止政府使用华为和中兴部分技术

根据外媒The Verge报道，美国特朗普总统今天签署了一项新法案。作为《国防授权法案》的一部分，该法案禁止美国政府和政府承包商使用华为和中兴的部分技术。

这项法案的签署结束了几个月来共和党人的争议，他们中许多人都将中国两大电信公司视作为是国家安全威胁。今年6月，美国参议院以压倒性的投票通过了一项修正案，恢复了对于中兴的贸易禁令，而此举有可能会直接导致公司暂停运转。然而，众议院却没有这样做。那么现在最大的问题就在于两院之间将如何达成妥协，抑或是它们是否会彻底搁置这一事情。

最终，美国国会决定采取一项措施，基本上禁止了美国政府或任何希望与美国政府合作的人使用华为、中兴或其他一些中国通信公司提供的零部件。这项禁令将在未来两年内生效。

禁令包括华为和中兴的零部件或是对采用这些零部件系统“至关重要”的服务。不过，这些公司的许多零部件仍然是被允许使用的，前提是它们不被用于路由或查看数据。该法案还指示包括联邦通信委员会（Federal Communications Commission）在内的几家政府机构要优先为那些因禁令不得不改变技术的企业提供资金援助。

在一封邮件声明中，华为称这项禁令为国防法案的“随意补充”，这是“无效、具有误导性且不符合宪法规定的”。华为表示这项禁令将增加消费者和企业的成本，且它并不能“辨明真正的安全风险或改善供应链安全”。华为没有立刻表示自己将会对这项法案提出质疑。

目前尚不清楚国会将采取何种行动，尤其是考虑到特朗普不想恢复对中兴的贸易禁令，甚至于是试图解除禁令。美国商务部已经通过谈判达成了一项协议并解除了禁令。目前尚不清楚特朗普是否会签署一项法案来推翻这些决定。

一直以来，华为和中兴始终是美国法律和政策制定者的针对目标。2012年众议院的一份报告称，这两家公司都对美国国家安全造成了威胁。美国安全机构负责人还建议不要使用这两家公司的产品。尽管该法案并未完全禁止两家公司为美国基础设施服务，但它会迫使许多希望与政府合作的公司选择其他供应商，移除它们已经在使用的华为和中兴零部件，进而对华为和中兴两家公司造成严重影响。