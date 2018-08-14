“特斯拉门徒”蔚来要上市：不过怎么像小米的门徒？

北京时间8月14日凌晨，蔚来汽车今日向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO（首次公开招股）招股书文件。招股书显示，蔚来汽车计划在纽约证券交易所挂牌上市，股票代码为“NIO”，拟筹集最多18亿美元资金。

招股书披露，蔚来创始人和董事长李斌持股17.2%，腾讯持股15.2%，高瓴资本持股7.5%，蔚来北美CEO Padmasree Warrior持股1.4%，车和家创始人李想持股1.7%。截至2018年7月31日，蔚来累计融资超24亿美元。

图片来源：CapitalWatch

截至2018年6月30日，蔚来实现总营收695.1万美元（4599.1万人民币），其中汽车销售收入671万美元（4439.9万人民币），全面亏损5.26亿美元（34.79亿元），账面现金44.79亿元。2017年，蔚来的净亏损为50.2亿元。

关于汽车交付的问题。截至2018年7月31日，蔚来ES8订单数超过1.7万台，生产ES8超过1300台，已交付481台ES8，蔚来仍然很多车辆仍在交付进度中，截至2018年3月31日，蔚来在全球范围内的专利为2732项。

截至2018年7月31日，已有7家“蔚来用户中心”投入运营，8月初第8家蔚来中心（深圳）开业，53家营业网点投入运营。截至深圳蔚来中心开业，蔚来在55个城市具备了交付能力。

至于充电问题，招股书中显示：预计到2018年底，将有60-80家换电站投入使用，400-500充电车投入使用，在169个城市实现交付。

其中的一个“亮点”是：蔚来汽车董事长李斌决定拿出相当于个人1/3的蔚来股份，持有的5000万股蔚来股票，转入信托架构，在自己保持投票权的同时，其经济收益将通过蔚来的车主用户来讨论和决定如何使用。据PingWest品玩了解，这是第一次有企业做出这样的决定，蔚来希望“用户可以共同对蔚来的发展实行决策”。

这是一家非典型上市公司。

2014年11月，由李斌、刘强东、李想、腾讯、高瓴资本、顺为资本等企业家和投资机构联合发起创立的蔚来，广义上是一家汽车公司。此前，“蔚来汽车”曾拿掉“汽车”，统称“蔚来”品牌。蔚来宣布蔚来不仅仅是一家汽车企业——而是通过提供高性能的智能电动汽车与极致用户体验，蔚来致力于为用户创造愉悦的生活方式，成为全球范围内第一家“用户企业”。

至于什么是“用户企业”，蔚来汽车董事长李斌在招股书的公开信说：“我们用户的热情和支持激励我进一步思考如何在NIO和用户之间建立更深层次的联系。虽然我将保留转让给信托股票的投票权，但我会让NIO用户讨论并提出如何使用这些股票的经济收益，这将通过某些机制在未来实施。我相信这个决定忠于NIO追求成为全球用户企业的初心，并将加深我们与用户的关系。”

但“用户企业”的宣示并不足以解决迫在眉睫的蔚来电动车交付问题。

目前，蔚来已在圣何塞、慕尼黑、伦敦、上海等13地设立了研发、设计、生产和商务机构。2016年11月21日，蔚来在伦敦发布了英文品牌“NIO”，以及全球最快电动汽车EP9。2017年4月19日，蔚来携11辆车亮相2017上海国际车展，这是蔚来品牌的中国首秀。量产车蔚来ES8首次揭开面纱，旗舰超跑蔚来EP9开启预售。ES8是一款高性能7座纯电动SUV，目前已经开始交付。

提到蔚来，会让人更多的联想到特斯拉。很多人认为蔚来是特斯拉的门徒。截至发稿前，特斯拉市值高达607亿美金，超越很多传统汽车巨头，例如通用。

但与蔚来一样，特斯拉也常年亏损，并背负沉重的债务。2018年8月7日，特斯拉创始人CEO伊隆马斯克（Elon Musk）刚刚宣布，考虑以每股420美元的价格将特斯拉私有化，以终结与华尔街常年剑拔弩张的关系。

离钱有点远

作为一家提供智能电动车的“用户企业”，蔚来的主要盈利能力在于售卖电动车。

蔚来目前已经在交付ES8电动车，2018年底将推出第二款更小尺寸的智能电动车ES6，预计在2019年开始交付。

图片来源：CAR Magazine

蔚来汽车在截至2018年6月30日的前六个月中，总营收为695.1万美元（约合人民币4599.1万元），其中汽车销售营收671万美元（约合人民币4439.9万元），其他销售营收24.1万美元（约合人民币159.2万元）。它仍然是一家必须靠卖车才能获得主要现金流的公司。

但这一点看上去似乎困难不小。通过批量制造电动车盈利，蔚来在招股书中提到了几十条风险因素，其中包括一些重点——

- 大规模量产生产汽车、车辆技术研发以及吸引目标客户的能力未经证实，仍然在进度当中； - 蔚来目前开始生产，尚未从生产中产生收入和尚未盈利，而且这些在未来可能还会继续； - 未来可能需要继续融资支持； - 合作伙伴的风险以及政府对于电动车项目补贴可能会影响蔚来的汽车业务等；

汽车销售营收之外，蔚来提供其他的车辆增值服务。蔚来依靠NIO Sevice创造利润——包括服务扩展包、电池租用服务、汽车金融和登记服务等；

而这是蔚来希望押注的。从这点看，它有点像小米。明明是一家靠卖硬件生存的公司，却喜欢强调自己的“互联网思维”，喜欢把“服务体验“挂在嘴边上。在蔚来这里，”互联网企业“被替换成了一个新词——”用户企业“。而蔚来的股东之一——顺为资本，实际控制人正是小米创始人雷军。

这就是所谓的“蔚来模式”。

“蔚来模式”

蔚来试图摆脱特斯拉门徒的魔咒，创建自己的模式。

它建立了自己的换电体系。用户可以在蔚来App上一键加电。蔚来所有的服务全部官方自己运营，并不涉及到三方服务，包括车主的服务、加电换电，充电车，蔚来社区。蔚来希望让自己的员工为用户进行服务，确保一致性的体验。

此外，蔚来App社区提供了很多市场活动，建立舆论氛围，在蔚来App上提供咨询、活动、商城以及购车相关的服务。据PingWest品玩了解到的信息，蔚来App目前注册用户数在49万左右，月活用户在10万左右。

通过蔚来App和“蔚来中心”NIO HOUSE提供服务，而汽车只成为了蔚来生态体系的一个“入口”，蔚来更注重做用户社区。在招股书中，蔚来称这是其商业模式的“核心创新点”。“蔚来的愿景是通过提供高端智能电动车和优秀的用户体验，创建一种愉悦的生活方式。”

据蔚来提供的信息，蔚来致力于成为全球范围内第一家"用户企业"，打造全新的企业用户关系，不仅仅提供全程无忧的汽车用户体验，更着力打造由高端品牌、极致产品、优质服务驱动的忠实用户社群。蔚来以蔚来App，蔚来中心和蔚来顾问为核心，与用户发展持续性的社交联系，为用户创造愉悦的生活方式。

此前PingWest品玩曾在《蔚来，一家披着新造车外衣的互联网公司》中提到过蔚来的社群机制、流量思维和连接线上线下的生意。

从社群机制——探讨人和人的关系、流量思维——如何获取更多的资源更多的用户、连接线上线下的生意——如何打通数据，给线上线下都提供更好的服务，体现了蔚来所提倡的“用户企业”愿景。

但前提是，得有车交付给它的用户。就像小米手机不能总缺货一样。