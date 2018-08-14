三星成今年股价表现最差大型科技公司：累计跌幅11%

新浪科技讯 北京时间8月14日上午消息，三星电子成为今年全球表现最差的科技股之一，由于面临智能手机竞争加剧和半导体市场发展引人担忧等多重因素的打压，该公司已经蒸发数百亿美元市值。

三星股价今年以来累计下跌11%，超过美国和亚洲的主流科技股票。该公司今年以来市值蒸发逾394亿美元，远逊于2017年41%的涨幅。

究竟发生了什么变化？

市场担忧半导体增速放缓

最近一段时间，半导体部门一直都是三星规模最大的业务，第二季度约占其37%的营收，但利润占比却高达78%。这项业务之所以利润高涨，是因为需求高企、供应受限的双重作用，这也帮助该公司提升了芯片售价。

三星在半导体市场的成功帮助其抵消了智能手机市场的增速放缓，但一些分析师还是担心，该公司今年难以继续收取高价。摩根士丹利在最新的研报中警告称，半导体行业的库存增加可能导致该公司难以对其产品收取高价。

但三星似乎并不担心。该公司在第二季财报中表示，他们预计存储芯片市场状况仍将在下半年保持强劲。

智能手机竞争加剧

三星第二季度利润增速创下一年多新低，部分原因在于智能手机销量疲软。该公司移动部门在截至6月的季度内实现22%的同比营收增长，但三星将此归咎于Galaxy S9销售低于预期。

该公司希望最近发布的售价1000美元的Note 9智能手机可以帮助其重振销量，但却要面临市场增速放缓和竞争加剧的现状。根据市场研究公司IDC的测算，今年第二季度全球智能手机出货量同比下滑1.8%。华为第一次成为全球出货量第二的智能手机厂商，不仅超过苹果，与三星的差距也在缩小。

三星还在印度和中国这两个重要的市场面临激烈竞争。华为是中国第一大智能手机厂商，其次是OPPO、Vivo和小米等本土企业。三星几年前曾经跻身中国五大智能手机厂商之列，但随后损失了大量份额。

在印度市场，三星之前同样占据主导，但现在面临小米的激烈竞争。根据市场研究公司Canalys的数据，二者目前在印度的出货量基本持平。

市场研究公司Counterpoint Research研究总监尼尔·沙阿（Neil Shah）表示，三星已经在中国、欧洲和美国市场失去了很大的市场，他们在那里的售价高于平均水平。这也对其在印度和中国出售的低价机型产生了影响。

“高端S9在这些市场表现不佳。所以，他们目前唯一可以大量销售S9的就是韩国市场，但那里的规模很小。如果旗舰设备表现不佳，就会波及价格较为低廉的产品，因为你会失去旗舰产品的光环效应。”沙阿说。

显示屏需求疲软

三星还为苹果iPhone X供应OLED显示屏。由于苹果去年大量采购这种显示屏，帮助其提升了业绩。

但2018年第二季度，三星的显示面板部门营收同比下滑27%，原因是“iPhone X上半年需求有所变化。”

考虑到这些问题，三星最近宣布投资220亿美元发展人工智能和5G移动互联网等新的增长领域。

股价表现

科技股能否像2017年一样引领股市，成为今年的一个重要话题。但由于面临国际经济形势的不确定性以及Facebook隐私丑闻的冲击，今年的科技股遭遇了一些震荡。

但美国科技股整体表现优于亚洲。例如，亚马逊今年以来上涨61%，苹果也上涨22%。即使因为第二季度业绩表现不佳导致股价暴跌，Facebook今年以来也仍然保持上涨状态。

然而，中国企业却表现欠佳，腾讯今年以来下跌近9%，百度下跌6%，只有阿里巴巴实现4%的涨幅。

三星表现更加糟糕，该股今年以来累计跌幅超过11%，使之成为2018年表现最差的大型科技股票之一。

但分析师仍然持积极观点，目前有12名分析师给予三星“强烈买入”评级，24名给予“持有”评级。其目标股价平均数为66,327.94韩元（58.42美元），较周一45,050韩元的收盘价有47%的上涨空间。

投资银行Daiwa Capital Markets给予三星电子“买入”评级，他们最近表示，之所以对该股感到乐观，是因为“强烈的盈利预期，而且可能提供较好的股东回报”，此外，三星的估值也很有吸引力。(书聿)