《王者荣耀》将走进亚运会 赛事手机应具备哪些标准

原标题：《王者荣耀》即将走进亚运会，赛事手机该具备哪些标准？

来源：界面 作者：王付娇

随着《王者荣耀》走进国际赛事，关于比赛手机设备的挑选也越来越成为关注的问题。不久之后，《Arena ofValor》（王者荣耀国际版）也即将成为第18届雅加达亚运会表演项目。不仅如此，《英雄联盟》、《皇室战争》、《炉石传说》、《实况足球》、《星际争霸2》等游戏也都入选了此次运动会。

8月11日，QGhappy战队再次封神，在《王者荣耀》冠军杯国际邀请赛总决赛中，QGhappy战队以4：2的比分击败了eStarPro战队，再次夺得总冠军。

QGhappy战队成员离落在接受界面新闻采访时表示，最开始玩《王者荣耀》时，他们用过各种不同的机型，从OPPO R9、vivo X20、iPhone 6 Plus，到vivo NEX等。

职业选手对手机的性能要求很高，手机一旦发热会非常影响手感。离落在之前打比赛时，曾经使用过iPhone 6 Plus，常常遇到发热问题，而且会特别烫，这种感觉到夏天尤其难受。

控制发热只是手机游戏的要求之一。

在手游体验中，还存在这种矛盾的现象：游戏在高帧率下运行时，CPU的高能发挥往往伴随着高发热与高功耗；而一味地追求低温和省电，又会影响游戏运行。只有在性能、发热、功耗三大博弈点间找到最优的组合方案，才能称得上一款合格的游戏手机。

这些年手游热度呈现井喷式增长，以《王者荣耀》、《绝地求生》为代表的一系列手游火爆，但同时玩家对游戏的要求也不断提高，兴奋阈值逐步提升，对手机的要求越来越高。看中了这一市场，不少手机公司开始切入游戏手机，追求越来越高的配置参数和性能。部分配置甚至超过了旗舰机的水平。

今年2月，小米黑鲨游戏手机开始预热；4-5月，游戏手机则呈现出井喷的状态，几款游戏手机争奇斗艳：包括雷蛇Razer Phone、小米黑鲨和努比亚红魔。另外，7月华硕发布自家的ROG游戏手机也引起市场关注。

2018年4月，华为消费者业务CEO余承东被问及如何看待游戏手机，当时他的回答是，“游戏手机只是炒作了一下概念，就像防水手机，很多手机已经加入了防水的功能，未来华为手机会将游戏性能进行大幅度提升，每一款华为手机都是游戏手机。“

余承东被迅速打脸，华为消费者业务副总裁徐钦松随后就表示，华为将在2018年下半年推出电竞游戏手机。

游戏手机是真的市场需要，还是手机厂商为了提高出货量的伪需求？

厂商热衷于做游戏手机的背景是，传统智能手机的出货量正在走下坡路。2018年6月，中国信息通信研究院在《 2018 年6月国内手机市场运行分析报告》中指出，2018 上半年国内手机市场出货量同比大跌 17.8%；

游戏手机这个概念不是今年才有。

早在2003年诺基亚功能机时代，就有带方向键和功能键的N-Gaga手机，这是游戏手机的雏形，联合游戏厂商为该手机适配游戏《使命召唤1》；索尼也曾推过一款名噪一时的PSP功能机；进入2018年，手机市场在老生常谈的拍照之外，又掀起了一股以黑鲨、努比亚、360为代表的追逐游戏性能为卖点的手机产品。

标索尼PSP游戏手机题

根据市场调查机构Newzoo的统计数据，2017年全球游戏市场价值为1160亿美元，其中手游类占比43%为504亿美元，早已超过了PC与主机游戏平台的市场份额，为目前最主要的游戏平台。

而由Flurry公司发布的数据则反映出，游戏占据了手机用户的主要时间时间。32%手机使用时间被用户用来玩游戏，社交网络及即时通讯app占据了28%的时间。

日本世嘉旗下的gamestyle研究所发布的报告也显示了类似的结果，日本10-20岁的手游玩家平均每天玩手游时间占手机使用总时间的23%，而60岁以上的手游玩家则会花费40%的时间在游戏上，用户平均游戏时间为一小时。

这么长的使用时长，无论是打造一款专属的游戏手机、还是在旗舰机中加入游戏元素都变成一件不得不做的事情。

以vivo NEX为例，作为KPL的官方用机，在做NEX时，vivo官方曾经与QGHappy在内的选手做过各种沟通。vivo之前的Xplay系列都是曲面屏。但是职业选手提出，曲面屏打游戏时候不太好用，基于各种考虑，vivo才用了平面屏做NEX的屏幕。

实际上，NEX是vivo的旗舰机型，但已经是游戏手机的配置：高通骁龙845处理器、内置Adreno 630图形处理芯片、搭载8G运存及256G存储、4000mAh电池。再加上上文提到的无刘海全面屏。为了解决QGHappy提到的散热问题，vivo NEX改进了天线方案，提高了系统的散热性。

高通前几天发布了针对游戏优化的新技术，包括Adaptive Sync，4K TV-OUT HDR10等技术。除了配合高通完成性能的优化、测试外，vivo NEX还专门优化了虚拟引擎，进行多核多线程的定制优化，在游戏过程中进行动态的资源调配，强化游戏体验。

QGhappy战队的队员告诉界面新闻记者，NEX是他用起来相对舒服的一款机型。因为不卡、屏幕比较大。全面屏可以设置键位，用起来比较容易调整到适应自己的节奏。

QGhappy战队之前也用过有刘海屏的手机，会影响视野，哪怕只是多出来1-2排视野，在比赛过程中仍然是有优势的。

针对游戏手机的市场需求问题，vivo创意创新领域总经理王友飞在接受界面新闻记者采访时说，“我们和王者荣耀合作KPL比赛用机，最大的好处就真正地了解到了这群电竞用户，他们代表着游戏玩家最高需求，而且我们同时在机型当中开发专有的电竞模式，这就会给消费者带来体验上面很大的提升。”

除了战略结盟王者荣耀职业联赛（KPL），积极打造官方比赛用机之外，vivo还先后与腾讯、网易等主流游戏厂商建立联合实验室，共同研发SDK工具，在专属SDK优化的辅助下，玩家可在游戏过程中获得更加流畅的游戏体验以及更加持久的游戏续航。

王友飞认为，一般的游戏厂商懂游戏开发，但偏偏对安卓底层硬件了解不多。为了适应不同机型，做出来的版本可能更可能针对那些对游戏性能要求不高的用户。但是对于KPL官方合作机型，就需要达到一个比赛标准，接下来要做的就是产品迭代升级与合作机定制。

作为游戏手机来讲，对于那些非游戏玩家，能花比较合理的价钱，买到一台高配置的手机，又有什么不可呢？