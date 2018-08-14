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英伟达面向电影制作者推出新一代“图灵”芯片

英伟达面向电影制作者推出新一代“图灵”芯片
2018年08月14日 11:09 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间8月14日上午消息，英伟达周一发布新一代芯片，希望在电影制作和其他专业图形领域进一步扩大业务。

　　在周一的一次专业图形机构会议上，英伟达推出了最新一代“图灵”芯片技术，以英国传奇计算机科学家阿兰·图灵（Alan Turing）的名字命名。

　　这款芯片的最大卖点是提升了所谓的“ray tracing”功能，可以让芯片模拟光线在虚拟场景中的效果。

　　这项任务需要消耗很大计算资源，因此设计师必须等待芯片运行一段时间才能看到结果。英伟达则表示，该公司的新一代芯片可以让设计师实时看到变化，从而加快创意流程，因此英伟达希望客户愿意为此支付溢价。

　　“图灵是英伟达最近十多年以来，在电脑图形领域最重要的创新。”英伟达创始人兼CEO黄仁勋在声明中说。

　　英伟达股价过去一年累计涨幅超过50%，主要是受到数据芯片销售额在上一财年翻番至19亿美元的刺激。英伟达的数据中心芯片为人工智能任务提供支持，训练电脑识别图像，而且逐渐蚕食了英特尔的增长机会。

　　作为英伟达最大的业务，其消费芯片可以让视频游戏玩家运行精细图形，这项业务最近一个财年增长35%，营收达到55亿美元。这一增长源自众多热门游戏的推出以及加密货币挖矿需求。

　　但瞄准专业图形和设计人士的中端产品表现平平，去年仅增长11.8%，营收9.34亿美元。

　　Moor Insights and Strategy分析师帕特里克·莫海德（Patrick Moorhead）表示，英伟达可能希望在与AMD的竞争中先发制人，后者可能在明年凭借新的图形芯片瞄准同一批专业用户。英伟达在数据中心市场和高端游戏市场目前所占有的优势，使之最容易在中端市场遭遇攻击。(书聿)

英伟达芯片电影
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