天津发布行动方案 信息服务业2020年收入达两千亿元

来源：天津日报

本报讯（记者吴巧君）《天津市软件和信息技术服务业发展三年行动方案（2018—2020）》日前由市工信委对外发布，到2020年，我市软件和信息技术服务业收入将达到2000亿元，年均增长15%以上。

根据行动方案，未来三年，我市将围绕安全可靠、大数据、工业软件、互联网、游戏动漫和网络视听、行业应用软件、IC设计、云计算等八大重点领域，优化产业发展载体，着力聚集一批领军企业，壮大一批中小企业，提升人才支撑能力，加快提高产业规模化、高端化、服务化、集聚化水平，推动我市软件和信息技术服务业快速发展。到2020年，我市软件和信息技术服务业规模以上企业数量将达到1500家以上。

着力做好产业聚集区建设，在继续推进国家级软件和信息服务业基地、开发区服务外包园、国家动漫产业综合示范园、武清电子商务园、中北高科技产业园、保税区空港软件园、京津中关村科技新城、滨海互联网产业园等八大园区建设的同时，加速创建安全可靠产业园、京津冀大数据试验区、国家级大数据产业聚集区等，争取国家级基础软件创新中心落户我市，实现定位明确、分工协作、互补配套的发展模式。

目前，我市软件和信息技术服务业规模、质量、效益等发展水平已进入全国先进行列，2017年，规模达到1352亿元，同比增长14.1%，其中云计算、大数据、互联网等新兴领域收入增长较快，信息技术服务所占份额超过70%，尤其是大数据核心及关联产业收入实现350亿元，同比增长100%，产业结构进一步优化，产业层级持续提高，创新能力不断增强。超级计算、高性能服务器、CPU、操作系统以及数据库等领域在全国形成领先优势，我市已形成了以曙光、天河、飞腾、麒麟、南大通用、神舟通用、光电集团、奇虎360等企业为代表的高性能服务器、超级计算、CPU、操作系统、数据库、外设、安全软件等全产业生态圈。麒麟、飞腾、南大通用、神舟通用、光电集团的产品，占据安全可靠替代市场份额的50%以上。奇虎360在我市已经建立总部，产业园于明年底建成，其生态圈企业迁移至我市的已经达到30余家。神舟通用、曙光、麒麟、中星电子、飞腾等企业分别获得国家核高基重大专项支持。

我市目前拥有软件和信息技术服务业规模以上企业超过700家，从业人员10万人以上，系统集成获证企业达到184家。业务收入超过10亿元的企业22家，超过亿元的企业达到108家，过亿元企业收入占到总收入的90%以上，大企业对产业的带动作用进一步显现。