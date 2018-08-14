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蔚来汽车提交IPO招股书 未来不容乐观

蔚来汽车提交IPO招股书 未来不容乐观
2018年08月14日 10:46 新浪科技
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　　新浪科技 辛苓

　　北京时间今日凌晨，蔚来汽车向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO（首次公开招股）招股书文件。招股书显示，蔚来汽车计划在纽约证券交易所挂牌上市，股票代码为NIO”，拟筹集最多18亿美元资金。

　　招股书还显示，蔚来汽车主要股东在这份文件之前提交的持股情况如下：创始人旗下投资工具实益持有148689253股普通股，持股比例为17.2%腾讯旗下实体实益持有132030222股普通股，持股比例为15.2%Hillhouse旗下实体实益持有65368424股普通股，持股比例为7.5%

　　蔚来汽车此次IPO交易的承销商包括：摩根士丹利高盛、美银美林、德银证券、花旗、瑞信证券、瑞银证券和WR Securities, LLC

　　同时，蔚来汽车创始人李斌还发表了公开信。信中称，蔚来的价值观真诚、关怀、愿景、行动引领公司前进。李斌还宣布，他计划在未来适当时间将所持有的5000万股NIO股份（占其所有实益拥有NIO股份的约1/3）转让给信托，让NIO用户讨论并提出如何使用这些股票的经济收益。

　　作为IPO基本披露信息的发行价格区间及股票发行数量，招股书并未透露。

　　几组数据披露

　　招股书显示，蔚来汽车最近才开始创造营收，自公司成立以来尚未实现盈利。

　　在2016年、2017年和截至2018630日的6个月里，公司净亏损分别为25.733亿元人民币、50.212亿元人民币（约合7.588亿美元）和33.255亿元人民币（约合5.026亿美元），三年亏损总计超百亿。另外，在2016年、2017年和截至2018630日的6个月里，蔚来汽车业务运营活动所带来的负现金流分别为22.016亿元人民币、45.747亿元人民币（约合6.913亿美元）和36.348亿元人民币（约合5.493亿美元）。

　　在截至2018630日的6个月里，蔚来汽车的总营收为4599.1万元人民币（约合695.1万美元）。其中，汽车销售业务营收为4439.9万元人民币（约合671万美元）；其他销售业务营收为159.2万元人民币（约合24.1万美元）。根据去年12月，蔚来官方宣布的单车定价，量产车ES8创始版车型定价为54.8万元，基准版蔚来ES8车型售价44.8万元。按照其每辆车50万元估算，其上半年仅销量了不到90辆车，尚未过百。

　　车辆交付一再拖延

　　媒体报道，今年531日，蔚来向首批用户交付了10台车。首批用户指的是蔚来的员工，包括蔚来联合创始人秦力洪，蔚来产品经理李天舒等。不难看出，量产车并非真的从流水线上批量生产出来，因为总共只有10台。

　　此前，量产交付的时间已经三度拖延。20182月，蔚来首次公布量产计划，称4月下旬完成首批交付。北京车展上，官方称调整到了5月下旬。518日，在一次车主试驾活动上，蔚来又给出了全新的量产时间表：6月内交付550辆车，8月起完成产能爬坡，9月底完成首批1万辆创始版ES8的交付。

　　蔚来的首款量产车，与江淮合作，在江淮打造的全铝车身工厂中生产。今年5月，有媒体实地探访江淮在合肥为蔚来打造的工厂，发现车间基本没有生产的迹象，整座工厂十分安静

　　对此，蔚来联合创始人秦力洪回应称，工厂现今仍处在小批量生产的阶段，平均一天几台车下线因为主要是在验证工艺、跑流程

　　因为交付延迟，近日蔚来官方App称，因产能尚在爬坡，如着急用车可每天帮客户叫专车接送，不急的话，未交车期间，每天奉上2000积分，预计新车将于8月中旬交付。

　　内忧外患：新势力造车的困境

　　围绕交付问题，86日，针对蔚来汽车创始人李斌此前提出今年蔚来交不到1万辆车，会赔给何小鹏一台ES8的赌约，小鹏汽车董事长何小鹏在社交媒体回复表示接下赌局，并强调自己一定能赢。

　　会有如此赌局，也从侧面显示了新势力造车在车辆交付方面的压力。201712月，蔚来汽车高调发布了ES8车型。到了今年5月底，蔚来汽车对外宣布已向首批用户交付了10台车，而首批用户指的是蔚来的员工。后期蔚来允诺的车辆交付，则一拖再拖。

　　威马汽车创始人沈晖直言不讳地指出，新造车企业最大的挑战是真正意义上的交付，不是只交付给内部员工或者个别熟人，而是一般的线下用户

　　对于延期交付的原因，有业内人士分析认为，蔚来汽车与特斯拉一样具有推出产品比较慢、经历时间比较久的特征。此外，蔚来生产制造依靠江淮代工，江淮虽然实力强大，但在与蔚来汽车合作过程中还需要一个摸索的过程，因此蔚来才面临一再跳票的窘境。

　　随着国家政策的调整，国内造车新势力正面临更不确定的发展前景。今年2 月，财政部正式发布了《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，宣布212-611日为补贴政策过渡期。612日，财政部再次调整补贴政策，补贴开始退坡。6月，国内新能源汽车销量为71660辆，环比5月下降22%

　　紧跟国家政策的变化，各地新能源汽车的补贴政策也在一直收紧。以北京为例，2017年的国家补贴相对于2016年的补贴下降了20%2017年北京的地方补贴相对于2016年则大幅度下降了60%

　　此外，外来的竞争者也将使国内新能源汽车产业的竞争日趋白热化。728日《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》正式施行，专用车、新能源汽车整车制造外资股比限制将被取消，该措施无疑消除了国外汽车企业来华独资设厂最大的政策障碍。

　　继上个月正式签署工厂建设协议后，特斯拉上海新工厂于82日敲定了具体的投资金额，特斯拉入华独资设厂已成定局。在入华这件事上，特斯拉已经拖了几年，给了蔚来时间，但蔚来进展缓慢。在华独资建厂，特斯拉可以进一步降低价格，如果Model 3快一些投产，将更有竞争力。

　　从今年开始，国内的造车新势力纷纷进入量产交付期。率先开始量产交付进程的蔚来汽车已经遭遇了挫折，这并不是一个好的开头。目前看来，除了现阶段最令人困扰的产能问题，蔚来汽车还将面临来自市场、政策、技术等各方面的更多挑战。

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