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摩根士丹利：SpaceX股票或成特斯拉私有化资金来源

摩根士丹利：SpaceX股票或成特斯拉私有化资金来源
2018年08月14日 10:46 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间8月14日上午消息，摩根士丹利在最新研报对其客户表示，埃隆·马斯克（Elon Musck）持有的SpaceX股票可能为其特斯拉私有化计划提供资金来源。

　　马斯克同时担任SpaceX和特斯拉两家公司的CEO兼创始人。

　　“埃隆·马斯克的特斯拉私有计划可能需要大量的新股权融资。我们认为SpaceX可能在帮助此次融资的交易和今后的战略中扮演至关重要的角色。”分析师亚当·乔纳斯（Adam Jonas）在周一发给客户的报告中写道，“我们认为投资者应该考虑SpaceX在特斯拉及其股东的短期融资选项中发挥的潜在作用。”

　　马斯克周一解释称，他上周之所以通过Twitter宣布该公司的私有化交易“资金有保障”，是因为他与沙特阿拉伯主权财富基金展开了沟通。

　　在马斯克宣布考虑以每股420美元的价格私有化特斯拉之后，该公司股价上周二大涨11%。他随后又在一篇博文中说：“目的不是合并SpaceX和特斯拉。”

　　尽管如此，乔纳斯还是认为SpaceX可能会通过战略合作方式直接投资特斯拉。他表示，虽然并不怀疑马斯克关于两家公司的合并问题发出的声明，但仍然预计马斯克会把SpaceX作为提供资本的战略合作伙伴，而特斯拉的信托所持有的SpaceX股权也有可能成为特斯拉私有化的融资来源。

　　“我们发现SpaceX和特斯拉在通信/卫星宽带领域的工业和战略合作前景很有吸引力，我们认为这是自动化共享交通网络的潜在优势。”他补充道。

　　乔纳斯表示，按照最新估值计算，马斯克持有的54% SpaceX股份价值超过150亿美元。他怀疑马斯克会使用这些股份作为特斯拉私有化交易的抵押品。

　　“我们并不知道马斯克的SpaceX股份是否为现有的贷款做了抵押。”他说，“但无论如何，我们相信，作为全球最大、最知名的私有公司之一，其潜在的价值储藏手段与此项谈判高度相关。”

　　乔纳斯重申特斯拉股票“持股观望”评级，以及291美元的目标价。该股周一股价超过352美元。

　　乔纳斯曾经对特斯拉的野心做出过非常激进的预测，包括2016年预计特斯拉将推出由无人驾驶汽车组成的专车服务。但他从2017年5月开始对该股的股价变得不太乐观。

　　特斯拉拒绝对此置评。(书聿)

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