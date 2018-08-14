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直击|蔚来上半年交付或不足百辆 能否真正量产？

直击|蔚来上半年交付或不足百辆 能否真正量产？
2018年08月14日 09:36 新浪科技
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　　新浪科技讯 8月14日上午消息，蔚来正式向美国证监会递交了IPO招股书文件，申请在美国纽交所上市，股票代码“NIO”。根据招股书估算，其上半年可能交付了不足百辆车。

　　招股书披露，在蔚来的收益部分中，截止2018年6月30日，车辆销售达到4439.9万元。

　　根据去年12月，蔚来官方宣布的单车定价，量产车ES8的“创始版”车型定价为54.8万元，基准版蔚来ES8车型售价44.8万元。按照其每辆车50万元估算，其上半年仅销量了不到90辆车，尚未过百。

　　媒体报道，今年5月31日，蔚来向首批用户交付了10台车。“首批用户”指的是蔚来的员工，包括蔚来联合创始人秦力洪，蔚来产品经理李天舒等。不难看出，“量产车”并非真的从流水线上批量生产出来，因为总共只有10台。

　　此前，量产交付的时间已经三度拖延。2018年2月，蔚来首次公布量产计划，称4月下旬完成首批交付。北京车展上，官方称调整到了5月下旬。5月18日，在一次车主试驾活动上，蔚来又给出了全新的量产时间表：6月内交付550辆车，8月起完成产能爬坡，9月底完成首批1万辆创始版ES8的交付。

　　蔚来的首款量产车，与江淮合作，在江淮打造的全铝车身工厂中生产。今年5月，有媒体实地探访江淮在合肥为蔚来打造的工厂，发现车间基本没有生产的迹象，“整座工厂十分安静”。

　　对此，蔚来联合创始人秦力洪回应称，工厂现今仍处在“小批量生产”的阶段，平均一天“几台车下线”，“因为主要是在验证工艺、跑流程”。(韩大鹏)

蔚来IPO量产
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