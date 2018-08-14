直击|内忧外患 蔚来面临车辆交付压力

新浪科技讯 8月14日上午消息，今天凌晨，蔚来汽车向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO（首次公开招股）招股书文件。招股书显示，蔚来汽车计划在纽约证券交易所挂牌上市，股票代码为“NIO”，拟筹集最多18亿美元资金。

蔚来在招股书中称，根据蔚来预判，如果蔚来现在所有未完成的17000辆ES9，转变为订单，在此说明发布后的6-9个月蔚来会完成这个订单。未来的目标是接到订单后21-28天内开始生产车辆。

为了提高产能效率，蔚来在招股书中称，公司拥有完备的车辆生产制造设备，在南京生产中心我们有训练有素的管理人员。

蔚来对产能的叙述，似乎并没有太强的说服力，尤其在蔚来ES8交付延期的情况下。

据了解，5月31日，在经过多次延期后，蔚来汽车完成了首批10台ES8的内部交付，6月28日，蔚来汽车开始了ES8的外部交付。按照蔚来汽车最新的交付计划，蔚来汽车将在7月底前完成1000台创始版ES8的交付，9月底前完成首批1万辆创始版ES8的交付，10月起开始基准版ES8的顺延交付。

对于所谓“内部交付”，威马汽车创始人沈晖曾直言不讳地指出，“新造车企业最大的挑战是真正意义上的交付，不是只交付给内部员工或者个别熟人，而是一般的线下用户”。

因为交付延迟，近日蔚来官方App称，因产能尚在爬坡，如着急用车可每天帮客户叫专车接送，不急的话，未交车期间，每天奉上2000积分，预计新车将于8月中旬交付。

围绕交付问题，8月6日，针对蔚来汽车创始人李斌此前提出“今年蔚来交不到1万辆车，会赔给何小鹏一台ES8”的赌约，小鹏汽车董事长何小鹏在社交媒体回复表示接下赌局，并强调自己一定能赢。

在年内交付1万辆车这件事上，除了公司产能“内忧”，另一个困难可能来自“外患”带来的订单争夺：在入华这件事上，特斯拉已经拖了几年，给了蔚来时间，但蔚来进展缓慢。在华独资建厂，特斯拉可以进一步降低价格，如果Model 3快一些投产，将更有竞争力。(辛苓)