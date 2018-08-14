李斌公开信：真诚、关怀、愿景、行动将引领我们前行

新浪科技讯 北京时间8月14日上午消息，当地时间8月13日，蔚来正式向美国证券交易委员会递交了IPO申请招股书，申请在美国纽交所上市。文件显示，蔚来计划通过IPO最高募资18亿美元，股票代码“NIO”。

在招股书中，李斌还写了一封公开信。

以下为公开信全文翻译：

亲爱的投资者：

NIO在中文中表示“蔚来”的含义。这源于我们对未来的期待就是“蔚来已来，创造出更美好的蓝天”。我们相信改进后的智能电动汽车技术以及更好的车辆所有权体验能够推动智能电动汽车的认可和采用，这将实现我们对于蓝天的愿景，为地球创造出一个更加可持续发展的未来。

NIO成立之初，全球的汽车行业正经历100多年来最为重大的技术变革。愈加复杂的技术正在变革汽车行业，例如无人驾驶汽车、电动汽车、人工智能以及云服务。我们相信这些创新型技术不仅能将司机从日常通勤的乏味中解脱出来，还能让汽车变得更加安全、环境友好型，并将汽车转变为一个移动的生活场所，最终成为用户的一种生活方式。我们相信技术进步能够重新点燃人们对汽车的热情。

见证了汽车行业当下面临的技术变革，NIO的创始投资者和管理层决定作为主力军加入其中。作为全球范围内一家初创企业，我们在中国、美国和欧洲的数千位同事在过去三年时间内取得了卓越的成就，我们为他们而自豪。我们是Formula E首个赛季2015年度车手总冠军的冠名赞助商。2017年5月，蔚来EP9在德国纽博格林北环赛道（Nürburgring Nordschleife）的测试中，以6:45.900的成绩刷新了纽北最快量产车圈速纪录。我们推出了首款量产车型ES8，这是一款高性能的智能电动SUV，目前正在加紧配送到用户手中。我们还开发了NIO Pilot蔚来自动辅助驾驶系统以及NOMI助手，这证明了公司在量产汽车中采用了最新自动化驾驶和人工智能技术。我们的团队不但在技术开发上高瞻远瞩，还有能力落实我们的愿景，通过强大的执行力将其变为现实。

产品的卓越对于NIO来说仅仅只是开始。用户需要的是一个全面超预期的体验。我们希望在汽车、服务、数字连接以及车辆之外的体验上，汽车所有权能够获得一个全新的体验。技术进步不但重塑了汽车产品，还将汽车、智能设备、服务供应商以及用户连接在一起，从而带来一个更加高效的创新型用户体验。

利用这种架构框架，NIO为用户提供了一站式无忧服务。NIO Power换电站希望能为用户提供便捷的充电服务，这样用户最终享受到的充电便捷程度能够与加油相似或更好。NIO Service旨在将用户从保险、维修以及车辆使用相关的麻烦中解脱出来。我们提供了出色的车载软件以及互联系统，还能高效将汽车、服务和用户与NIO移动应用连接在一起。我们的NIO Life会提供出色的附件以及商品。我们与腾讯合作，旨在为用户带来高质车载音乐流媒体体验。我们与京东合作，希望能直接为用户提供“快递到车”的配送服务。我们的目标不仅仅是提供能让用户免去烦恼的服务，更重要的是能够为用户塑造一种愉悦的生活方式。

技术进步不但让我们提供了出色的产品和服务，还能简化我们与用户、用户与用户之间的连接。我们旨在将NIO打造成一个社区，始于汽车并随着用户一同发展。借助我们的NIO移动应用，成千上万名用户可以在彼此之间进行联系或分享生活。我们的线下NIO House也成为了用户聚集和分享信息的目的地。我们的创新型NIO Day深受用户喜爱。通过这些互动性体验，我们正在建立用户的信任并为其提供独特的体验。而NIO作为一个社区，也变得愈加流行。

我们用户的热情和支持激励我进一步思考如何在NIO和用户之间建立更深层次的联系。经过长时间的慎重考虑，我计划在未来适当时间将我所拥有的5000万股NIO股份（占我所有实益拥有NIO股份的约1/3）转让给信托。虽然我将保留转让给信托股票的投票权，但我会让NIO用户讨论并提出如何使用这些股票的经济收益，这将通过某些机制在未来落实。我相信这个决定将会进一步推动NIO追求成为全球用户企业的初心，也将加深我们与用户的关系。我也相信从长远角度来说，NIO的用户、股东、员工以及合作伙伴都能从中受益。

为了提供卓越的产品、超预期的体验并且创造出一个和谐、充满活力的社区，我们需要一些好的价值观来鼓舞全球各地的团队并将其团结在一起。在NIO的发展早期，遍布全球的同事进行了一系列的讨论，为公司提出了下述企业价值观：

真诚：在我们所有采取的行动中，我们重视诚实、正直以及明确性。在与股东分享想法的时候，我们将秉持公开以及真诚的原则。

关怀：对于我们在做的事情，我们怀揣巨大热情。我们致力于打造长久、强大且自然的联系，我们希望这种火花能够激励我们身边的所有人，这也可以让我们一同享受前进的旅程。我们关注、聆听并会分享想法，因为我们认为每一位顾客都是蔚来的一份子。

愿景：我们选择的路不同于其他人——我们要在根本意义上变革行业，为用户创造价值。我们野心勃勃，希望通过接受新的思考、工作以及沟通方式来预想机遇。

行动：我们的行动力很强——我们只会做那些自己相信的事情并会通过实现愿景来建立信任。我们行动果决且目标明确——积极预测用户的需求并为企业创造机遇。

自蔚来创建开始，这些价值观一直帮助我们在团队整合的问题上克服了诸多挑战，让更多的用户将我们视作为是一个具有远见、可以信赖的朋友。我们还赢得了股东的信任以及合作伙伴的全面支持。我们相信在未来的发展道路上，这些价值观将会继续引领我们前进。

一百多年来，汽车已经成为人们生活中最为重要的产品之一。展望未来，创新技术将会给我们带来更好的体验、更高的满意度并且增加诸多可能性。尽管我们也许会面临一些挑战，但我相信未来的汽车将会让这个世界变得更加美好。NIO能够参与这一场汽车行业的革命实属荣幸之至。我们希望与您一同开启新的旅程。

李斌

创始人、主席兼首席执行官

(芒立)