电动车行业趋热人才争夺战打响

钱童心

加州当地时间8月9日，由法拉第未来（FaradayFuture）前CFOStefanKrause创立的南加州电动汽车初创企业EVelozcity向洛杉矶高等法院(LosAngelesCountySuperiorCourt)发起一项针对法拉第未来的诉讼动议，主要抗议法拉第未来继续使用威胁和欺骗手段阻止其雇员自由寻找新的工作机会。

对此，法拉第未来向第一财经记者回应称：“法拉第未来严格遵守加州各项法律，尊重雇员的择业流动性。”

EVelozcity与法拉第未来的法律纠纷始于今年年初。1月29日，法拉第未来在美国加州中部地区法院提交起诉书，指控StefanKrause在离职前几天招揽员工跟随他从事新项目，而他新成立的初创公司可能涉嫌窃取价值超过10亿美元的商业机密。

所谓竞业禁止，就是公司禁止高级管理人员自营或者与他人合作经营与其所任职的公司的同类业务。全球各地关于竞业禁止的规定不尽相同，一般最多不超过两年。由于竞业禁止条款会限制人才流动的自由性，因此一些地方政府并不鼓励企业与离职员工签署严苛的竞业禁止条款，比如倡导人才自由流动的美国加州。

“加州比较鼓励人才的流动，除非是能够拿出严格的证据证明离职员工是有明显违反法律的行为，比如窃取公司的商业机密，否则竞业禁止条款也很难被法庭执行。而且与离职员工签署竞业禁止条款，一般要给到员工很合理的竞业禁止的赔偿，以此来弥补其在某段时间无法参与工作的损失，也叫Gardenleave（花园离职）。”Alston&Bird律所中国管理合伙人苏慧伦对第一财经记者表示，“但一般是针对职位较高的员工。”

随着电动车行业的迅速崛起，大公司和初创公司之间在全球范围的人才争夺战日趋激烈。法拉第未来和EVelozcity都已经宣布了进军中国市场的计划。为此，获得恒大注资的法拉第未来已经在广州投资20亿美元新注册了项目公司睿驰智能汽车，并拿到广州生产工厂的地块。今年8月7日，广州睿驰智能汽车正式更名为恒大法拉第未来。

根据第一财经记者了解，今年3月，EVelozcity在正式回应法拉第未来的申诉主张前，曾提出将诉讼程序从法庭移至仲裁庭的动议。但在历经数月的审议后，法官于8月9日否决了EVelozcity的动议，并下令该案件将继续在法庭上审理。这令这起案件将会耗费更长的时间来做决断。

在电动车为期不久的发展史中，已经有多起因人才技术引发的纠纷案，但最终的结果大多以庭外和解告终。今年2月，Uber和谷歌旗下无人驾驶公司Waymo长达一年多的专利窃取官司和解。在距离新的开庭还有四天的时候，以Uber向Waymo出让0.34%的公司股份画上句号，Uber约合转让2.45亿美元。

去年4月，自动驾驶初创公司Aurora和特斯拉的案件也最终庭下和解，特斯拉起诉Aurora从特斯拉挖人，招聘特斯拉员工加入Aurora，最终Aurora向特斯拉赔偿10万美元。

国内自动驾驶初创公司景驰科技及其创始人王劲去年也曾在加州遭到神州优车的起诉，原因是神州优车硅谷实验室负责研发自动驾驶技术的4名员工集体辞职，加入了景驰团队。四人中就包括景驰系统工程负责人、接替韩旭成为新CTO的神州优车前系统工程师李岩。神州优车还对这四名异常离职员工发出律师函，并称掌握四人在职期间及辞职以后涉嫌侵犯公司知识产权和泄露商业秘密等证据。

不过，最终加州高等法院把神州优车的申请驳回了。常年在硅谷工作的景驰科技CFO吕庆对第一财经记者表示：“美国加州明确规定竞业禁止是违法的。加州鼓励员工从原来的公司出来，创建一个竞争的公司。加州也支持员工从谷歌跳到苹果，从苹果跳到Facebook。”

值得一提的是，王劲和景驰在去年11月则被百度以侵犯商业秘密起诉。百度请求法院判令，两被告立即停止侵害百度的商业秘密，包括并不限于停止利用该商业秘密从事与百度相竞争的自动驾驶相关业务；并判令两被告共同赔偿其经济损失及合理开支5000万元，同时两被告公开声明消除影响，并承担全部诉讼费用。诉讼案最终直接导致王劲离开景驰。