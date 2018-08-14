中国矿机芯片厂商全球发7nm芯片惹争议

李娜

[半导体制程的提升正在逼近物理极限，工艺的推进并没有外界想象中那么容易]

一家做比特币矿机及矿机芯片的厂商嘉楠耘智对外宣称全球首个7nm芯片进入量产阶段。按照其官方的说法，该芯片拥有业内最高的算力密度、更低的成本和更大的产能、低功耗、耐高温、高良率。

消息一出，业内“杂音”不断。

7nm在芯片行业中的位置不言而喻。苹果的新一代A系列处理器、华为的麒麟980处理器都确认将采用台积电7nm工艺。就在前不久的半年报发布会上，华为消费者业务的负责人余承东还透露，秋季将发布7nm的手机芯片。

所以，嘉楠耘智在7nm上的“冲刺抢跑”引发了芯片行业人群的不少关注。

从5月份在香港递交的招股说明书来看，嘉楠耘智在比特币挖矿机的无晶圆厂ASIC芯片设计商中排名全球第二。2017年，嘉楠耘智售出的全部系统产品的算力总量占市场上所有售出比特币挖矿产品合并算力约19.5%。这意味着，嘉楠耘智绝大部分的收入都来自销售为比特币挖矿设计的系统产品。

此次发布的这款7nm芯片正是用于其新一代的矿机阿瓦隆A9系列。从用途来看，新品是一款专门用于“挖矿”（计算虚拟币）的定制型的ASIC芯片。换而言之，即是一款针对特定领域的定制型芯片，计算能力和计算效率都直接根据特定的算法的需要进行定制。

嘉楠耘智将自己定义为世界超算芯片和人工智能芯片开发商。但这款芯片却无法称之为“超算芯片”。超级计算机本身就是为了解决各个领域不同类型的需要巨大计算量的问题，不能只是为了某个细分领域的用途而设计。

那么，这款芯片能够被称为“AI芯片”吗？一位芯片行业的从业者告诉记者，挖矿芯片重复大量简单的逻辑运算单元即可，设计比较单一。而AI芯片不仅需要海量运算，也需要高度的灵活性、高效的数据交互效率，去迎合快速多变的深度学习算法的演进，不断适应业内神经网络的奇思妙想，这和挖矿芯片的专一的设计目的有较大差距。

包括嘉楠耘智在内的中国矿机厂商是目前台积电7nm制程工艺的主要客户之一，也贡献了巨大的利润。

2018年4月，台积电公布了2018年第一季度的财报，销售收入约合85亿美元，同比增长6.1%。台积电表示，第一季度利润的增长来自于加密挖矿芯片的订单的增加，其中3月份创造了该公司成立以来最大月销售收入。而在第二季度，台积电也表示，加密货币矿机的涨势和有利的外汇环境抵消了移动业务的影响。二季度财报显示，台积电实现净收入76.12亿美元，同比上涨9.1%，同时实现了47.8%的毛利率。

对于7nm的量产情况，台积电也同时表示，预计将占台积电第三季营收的10%，而今年第四季7nm制程营收占比更将进一步提升至20%。

从这个表态不难看出，由于半导体制程的提升正在逼近物理极限，工艺的推进并没有外界想象中那么容易，同时成本的上升也让越来越多的芯片厂商望而却步。

有业内观点认为，中国芯片的成长需要的不是“数字游戏”，而是从产品设计开始的迭代努力。浙江大学信电学院教授、浙江省半导体行业协会副理事长张明认为，7nm的首发，需要客观看待，一款专用芯片的突破不能与手机、电脑等主流电子产品芯片领域的全面超越简单进行类比。